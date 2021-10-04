Misi sokaklarında zamana karşı mücadele

Nilüfer Belediyesi’nin Gümüştepe Mahallesi’nde (Misi) düzenlediği “Köyümü Tanıyor muyum?” oryantiring yarışmasına katılan çocuklar, belirlenen hedeflere ulaşmak için zamanla karşı yarıştı.

adıyla düzenlediği oryantiring etkinliğinin adresi bu kez Gümüştepe Mahallesi (Misi) oldu. Farklı yaş gruplarından toplam 80 çocuğun katıldığı yarışma 3 ayrı parkurda gerçekleştirildi. Etkinliğe katılan çocuklara ilk olarak, oryantiring ve basit harita okuma eğitimi verildi. Çocuklar, Nilüfer Belediyesi Edebiyat Müzesi, Fotoğraf Müzesi, İpek Evi, Çocuk Kütüphanesi ile R. Şinasi Çelikkol Misiköy Etnografya Evi’nin yanı sıra zorlu noktalara da yerleştirilen 18 farklı hedefe, zamana karşı yarışarak ulaşmaya çalıştı. Haritada belirtilen hedefleri bulmaya çalışan çocuklar, Misi de ayak basmadık yer bırakmadı. Oryantiring sayesinde antrenman yapan çocuklar, yön bulma, karar verme ve temel harita okuma yetenekleri de kazanmış oldu.

Nilüfer Belediye Meclis Üyesi Adil Kayaoğlu ve Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer de, keyif içinde geçen yarışmalarda çocukların heyecanına ortak oldular. Özer, “Nilüfer Belediyesi olarak ilçemizin her noktasında halkımızı spor ve sanatla buluşturmak için önemli çalışmalar yürütüyoruz” diyerek, parkurları tamamlayan çocuklara madalyalarını verdi.