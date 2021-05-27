Miroslava Paskova, Mert Grup Sigorta’da

Misli.com Sultanlar Ligi takımlarından Mert Grup Sigorta, Bulgar smaçör Miroslava Paskova’yı kadrosuna kattı.

Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Mert Grup Sigorta kadrosuna takviyeler yapmaya devam ediyor. Kulüp, son olarak ülkesinin VC Maritza takımında forma giyen Bulgar milli smaçör Miroslava Paskova ile anlaştı. Mert Grup Sigorta CEO’su Aydın Kaya, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Yerli oyuncu rotasyonumuzun tamamına yakınını bitirdikten sonra yabancı transferi hamlelerimize başladık. Önce Gaila Gonzalez şimdi de Miroslava Paskova ile sözleşme imzaladık. 1 yabancı oyuncu transferimiz daha olacak. Onu da yakın zamanda duyurmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.