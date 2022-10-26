Mircea Lucescu Beşiktaş'a mı gelecek?

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk parolası ile başlayan Beşiktaş, son 6 haftada 12 puan kaybetti. Geride kalan 11 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Siyah-Beyazlılar, teknik direktör Valerien Ismael'in geleceğini tartışmaya başladı

Lucescu Beşiktaş'a mı dönüyor

2002/03 ve 2003/04 sezonlarında Beşiktaş'ı çalıştıran Mircea Lucescu, Valerien Ismael'in tartışıldığı günlerde gündeme geldi. 77 yaşındaki teknik adam, Sergen Yalçın ve Şenol Günel ile birlikte Siyah-Beyazlılar'ın teknik direktör adayları arasında yer aldı.

Ukraynalı gazeteci Viktor Vacko'nun Lucescu için söyledikleri de ayrılık iddialarını güçlendirdi.

Tecrübeli hocanın mutlu olmadığını söyleyen Vacko, "Sakatlıklar ve savaştan dolayı transfer yapılamadığı için Lucescu da şu an mutlu değil. Bilhassa sakatlıklar çok etkiledi. Bu yüzden eskisi kadar takım üzerinde de etkisi yok. Bağlar koptu. Kan değişimi olmalı" ifadelerini kullandı.

Bir iddia da Candaş Tolga Işık'tan geldi

Daha önce Türkiye'de Beşiktaş ve Galatasaray ile şampiyonluklar yaşayan Lucescu'nun yeniden Türkiye'den teklif gelmesi durumunda çalışmaya sıcak bakabileceği öğrenildi.

Beşiktaş'ın eski yöneticisi Candaş Tolga Işık da kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Lucescu iddialarını güçlendirdi.