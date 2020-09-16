Miralem Pjanic: ''Hedef ben miyim Tayfun?''

Barcelona, Juventus'tan kadrosuna dahil ettiği Bosna Hersekli Miralem Pjanic ile ilgili Türkçe bir video paylaştı.

Yıldız orta sahanın, paylaşılan videoda Kolpaçino'da efsane haline gelen "Hedef ben miyim Tayfun?" repliğini söylemesi dikkat çekti. Katalan ekibinin Twitter'daki resmi Türkçe hesabından paylaşılan bu video binlerce beğeni aldı.

43 MAÇTA 11 GOLE KATKI SAĞLADI

Juventus'tan 60 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Barcelona'ya transfer olan 30 yaşındaki futbolcu, İtalyan deviyle geçen sezon toplam çıktığı 43 maçta 3 gol 8 asistle oynadı.