Miraçcan Yavuz Karacabey Belediyespor’da

2. Lig’de mücadele eden TECO Karacabey Belediyespor, Gölcükspor’dan Miraçcan Yavuz’u transfer etti.

Karacabey Belediyespor, 17 yaşında kaleci olan Miraçcan Yavuz ile 5 senelik sözleşme imzaladı. Karacabey Belediyespor Yönetim Kurulu Başkanvekili Davut Zirek, “Gelecek vaat eden ve kaleci mevkiinde oynayan Miraçcan Yavuz’u transfer ettik” dedi.