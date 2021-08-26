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Miraçcan Yavuz Karacabey Belediyespor’da
2. Lig’de mücadele eden TECO Karacabey Belediyespor, Gölcükspor’dan Miraçcan Yavuz’u transfer etti.
Spor 26.08.2021, 11:54
2. Lig’de mücadele eden TECO Karacabey Belediyespor, Gölcükspor’dan Miraçcan Yavuz’u transfer etti.
Karacabey Belediyespor, 17 yaşında kaleci olan Miraçcan Yavuz ile 5 senelik sözleşme imzaladı. Karacabey Belediyespor Yönetim Kurulu Başkanvekili Davut Zirek, “Gelecek vaat eden ve kaleci mevkiinde oynayan Miraçcan Yavuz’u transfer ettik” dedi.