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Miodrag Radulovic: “Türkiye için evdeki hesap çarşıya uymayabilir”

Dünya Kupası Elemeleri G Grubu’nda yarın A Milli Takım’ı konuk edecek olan Karadağ’da Teknik Direktör Miodrag Radulovic, maç öncesinde açıklamalarda bulundu. Kazanmak için sahaya çıkacaklarını vurgulayan Radulovic, “Türkiye için evdeki hesap çarşıya uymayabilir” dedi.

Spor 15.11.2021, 16:53
Miodrag Radulovic: “Türkiye için evdeki hesap çarşıya uymayabilir”

Dünya Kupası Elemeleri G Grubu’nda yarın A Milli Takım’ı konuk edecek olan Karadağ’da Teknik Direktör Miodrag Radulovic, maç öncesinde açıklamalarda bulundu. Kazanmak için sahaya çıkacaklarını vurgulayan Radulovic, “Türkiye için evdeki hesap çarşıya uymayabilir” dedi.

Dünya Kupası Elemeleri G Grubu son maçında A Milli Takım’ı konuk edecek olan Karadağ’da Teknik Direktör Miodrag Radulovic, Karadağ Futbol Federasyonu Tesisleri’nde düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Gruptaki en zor ikinci takımla karşılaşacaklarını söyleyerek sözlerine başlayan Radulovic, “Rakibin artılarını ve eksilerini İstanbul’daki maçtan dolayı biliyoruz. Türkiye’ye çok saygı duyuyoruz ama bizim de kendimize olan saygımız sonsuz. Yarın çok iyi bir maç bekliyorum. Bir de bizim gençlerimiz geleceğinin çok parlak olduğunu göstermek istiyor. Seyircilerimizi sevindirmek için oynayacağız” diye konuştu.

Hollanda maçı öncesinde ‘Cesaretli oynayacağız’ sözleri hatırlatılan Radulovic, “Zaten gördüğünüz gibi cesaretli oynadık ve Hollanda iyiydik. Bu gruptaki takımların kalite olarak birbirine çok yakın olduğunu gösterdik. Letonya’ya bakarsanız, deplasmanda 1 maç kaybetmiş o da Hollanda karşısında. Gördüğünüz gibi çok dengeli bir grup. Son saniyeye kadar da Katar’a kimin gideceği belli değil. Bu grupta gördünüz ki bütün maçlarda ayakta kaldık, sonuna kadar mücadele ettik. 2 maçta da 2-0’dan 2-2’ye getirdik. Gördüğünüz gibi en zorlu gruplardan birine düşmüştük. Biz biliyorsunuz çok zorluklarla mücadele ettik. Seyircisiz oynadık, korona nedeniyle hasta olan ve sakatlık yaşayan oyuncularımız vardı. Hakem hatalarından mağdur olduk. Grupta 4. olarak değil, oynadığımız futbolla hatırlanacağız” açıklamasını yaptı.

“Biz bu gruptan çıkardık”

Kendisinin kariyerindeki 3. Dünya Kupası Elemeleri olduğunu söyleyen Miodrag Radulovic, “Lübnan, Myanmar ve Karadağ’ın başındaydım. 3. maçımızda Norveç karşısında seyircili oynamış olsaydık, biz bu gruptan çıkardık. Boş statta ve 30 bin kişinin önünde oynamak aynı değil. Norveç karşısında nasıl hakem hataları olduğunu da gördünüz, Hollanda karşısında seyirci varken oynadığımız oyunu da gördünüz. 30 bin kişi olduğunda tabii ki hakem de etkileniyor” dedi. Yarınki karşılaşmada kadroda kimin olacağının önemli olmadığını da sözlerine ekleyen Radulovic, “Milli takım 11 kişilik, 16 kişilik bir takım değil, 30 kişilik bir takım. Vesovic de cezasını tamamladı. Herkes şu anda milli maçı konuşuyor. Umarım yarın iyi bir sonuçla maçı tamamlarız” ifadelerini kullandı.

“Kazanmak için sahada olacağız”

Yarınki karşılaşmanın Türkiye adına ‘Ya hep ya hiç’ karşılaşması olduğunu dile getiren Radulovic, “Bu maça ne kadar değer verdiklerini biliyoruz. Türkiye Cumhurbaşkanı’nın maça gelme durumu varmış. Futbola ne kadar önem verdiğini de burada görüyorsunuz. Cumhurbaşkanı gelirse, kendisine ‘hoş geldin’ deriz, ama biz maça asılacağız ve son dakikaya kadar maçı kazanmak için sahada olacağız. Türkiye adına evdeki hesap çarşıya uymayabilir. Biz yarınki maçta elimizden geleni yapacağız ve sonrasında göreceğiz kaç puan alacağımızı” şeklinde konuştu.

Son olarak taktik konusunda sorulan soruyu yanıtlayan Radulovic, “Böyle maçlarda taktik olarak hiçbir şey konuşamazsınız çünkü karşı takım sizi hüsrana uğratabilir. Hollanda maçında biz aynısını yapmıştık. Türkiye antrenörünü değiştirdi ve yeni bir sistemle oynuyor. Çok dikkatli olmamız gerekiyor çünkü bunlar büyük takımlar. Biliyorum ki Türkiye hücum oynayacak. İnşallah hücum oynarlar, bizim için daha iyi. Bizim gençlerimiz çok bilinçli ve hazır durumdalar. Norveç karşısında 3’lü savunma oynadık, Hollanda maçında topu onlara verdik ve stoperleri de öne çektiler. Bu da bizim işimize geldi. Türkiye için de bir şeyler hazırlıyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

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