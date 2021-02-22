Minnesota Timberwolves’ta Ryan Saunders ile yollar ayrıldı

NBA Batı Konferansı takımlarından Minnesota Timberwolves’ta Başantrenör Ryan Saunders’ın görevine son verildi.

Minnesota Timberwolves’un resmi internet sitesinden Basketbol Operasyonları Başkanı Gersson Rosas’ın yaptığı açıklamada, Başantrenör Ryan Saunders ile yolların ayrıldığı duyuruldu. Açıklamanın devamında Saunders’a hizmetlerinden dolayı teşekkür edildi.

Minnesota, bu sezon NBA’de oynadığı 31 karşılaşmada 7 galibiyet, 24 mağlubiyet aldı.

Ryan Saunders, 2019’dan beri Minnesota Timberwolves’ta başantrenörlük görevini yürütüyordu.