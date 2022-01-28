Minikler basketbol maçlarını sahadan izleyebilecek

Basketbolda, 12 yaş ve altındaki çocuklar lig müsabakalarını salondan izleyebilecek.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Sağlık Kurulu’nun görüş ve önerileri doğrultusunda TBF Yönetim Kurulu’nun aldığı karar ile 12 yaş ve altındaki çocuklar müsabakaları salonda takip edebilecektir"