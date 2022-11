Minik yumrukların hedefi milli takım

Eskişehir’de yaşayan 5 yaşındaki Nakşıdil Elsalan, ailesinin onu spora teşvik etmesiyle muaythai sporuna başladı. Antrenmanlarını okuluyla birlikte devam ettiren minik sporcunun fiziksel ve sosyal gelişimi çevresindekileri mutlu ediyor.

Eskişehir’de ikamet eden 5 yaşındaki Nakşıdil Elsalan’ın muaythai sevgisi dikkat çekiyor. Küçük yaşına rağmen ailesi tarafından spora teşvik edilen minik sporcu, okulunu ve antrenmanlarını aksatmadan hayatına devam ediyor. Salonun en miniği olan Nakşıdil, antrenmanlarını bir gün bile bırakmıyor. Ailesinin ve spor hocasının izlenimlerine göre spora başlamadan önce için kapanık olan sporcu, antrenmanlarla birlikte daha neşeli ve konuşkan birisi olurken, derslerindeki başarısı da göze çarpıyor.

“Kendisini milli takımda da görmek istiyorum”

Kızını spora sadece yaz tatilde değil, düzenli olarak devam etmesini istediğini söyleyen baba Ünsal Elaslan, minik Nakşıdil ile gurur duyduğunu ifade etti. Kızını milli takımda da görmek istediğinin altını çizen Ünsal Elaslan, “Kızımıza diğer spor dallarını da gösterdik ama kendisi muaythaiyi seçti. Bizim de kendi çocukluğumuzda merakımız vardı. Ama yaz okulları gibi nedenlerden dolayı her sene daldan dala gezdik. Kızımızın böyle yapmamasını istedik, spor salonunu kendi seçti. Şu an yaz kış devam ediyor ve derslerinde de gayet başarılı ilerliyor. Çok fazla değişiklik var, sosyal hayatı çok gelişti, arkadaşları ile ortamı çok gelişti ve daha girişken oldu. Enerjisini atıyor. Yaz okulları dışında sonuna kadar götürmeye çalışacağız. Kendisini milli takımda da görmek istiyorum. Ben babası olarak elimden geleni yapacağım. Kızımın her daim arkasındayım” diye konuştu.

“Kendisini korumasını öğreniyor”

Nakşıdil Elaslan’a 6 aydır eğitim veren muaythai hocası Yüksel Çotuk, 5 yaşındaki öğrencisinin azmine ve gelişimine dikkat çekti. Yaptığı sporun onu daha sosyal ve özgüvenli bir birey yağacağına değinen Çotuk, “Nakşıdil yaklaşık 6 aydır bizimle. O zamandan bu zamana kadar hem fiziksel hem de sosyal olarak çok gelişti. Arkadaşlarıyla birlikte çok güzel iletişim kuruyor. Önceden biraz içine kapanıktı, şimdi daha çok açıldı. Ayrıca teknikleri çok güzelleşiyor. Çocuklar kendilerini bir türlü deşarj ediyorlar. Eğer bunu yapmazlarsa üniversite ve lise derslerinde hiçbir şekilde başarılı olamıyorlar. Aynı zamanda fiziksel olarak kemik yapıları da gelişiyor. Biz ileriye doğru sağlıklı bireyleri öne çıkarıyoruz, hem de kendisini korumasını öğreniyor. Toplumda yaşayabileceği kötü olaylara karşı da kendisini korumuş oluyor. Çok başarılı bir sporcu, inşallah onu milli takıma kazandıracağız. Biz bütün velilerden çocuklarının her birini spora yollamasını istiyoruz. Sağlıklı bireyler, sağlıklı ve daha başarılı bir toplum demektir. Bu yüzden öğretmenlerin ve velilerin çocuklarını spora yollamasını bekliyoruz” dedi.