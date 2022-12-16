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Minik Yiğit’in ismi esame listesinde yer aldı
Rize’de üzerine kale direği devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Yiğit Demirel’in ismi gazetecilere dağıtılan esame listesinde yer aldı.
Spor 16.12.2022, 20:07
Rize’de üzerine kale direği devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Yiğit Demirel’in ismi gazetecilere dağıtılan esame listesinde yer aldı.
Çaykur Rizespor’un 8-10 yaş takımı oyuncusu 8 yaşındaki Yiğit Demirel, 7 Aralık Çarşamba günü saat 16.45 sıralarında Çaykur Rizespor’un alt yapı tesislerinde üzerine kale direğinin üzerine devrilmesi üzerine kaldırıldığı hastanede 3 gün yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Hayatını kaybeden minik Yiğit’in ismi gazetecilere dağıtılan esame listesinde Çaykur Rizespor’un oyuncularının bulunduğu kısımda sonuszluk işaretiyle yer aldı.