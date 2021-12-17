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Min-Jae Kim: “Derbide 3 puan almak için elimden geleni yapacağım”

Fenerbahçe’nin Güney Koreli futbolcusu Min-Jae Kim, Beşiktaş derbisinde 3 puan almak için takımı adına elinden geleni yapacağını aktardı.

Spor 17.12.2021, 12:57 17.12.2021, 13:20
Min-Jae Kim: “Derbide 3 puan almak için elimden geleni yapacağım”

Fenerbahçe’nin Güney Koreli futbolcusu Min-Jae Kim, Beşiktaş derbisinde 3 puan almak için takımı adına elinden geleni yapacağını aktardı.

Fenerbahçe’nin Güney Koreli futbolcusu Min-Jae Kim, Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında Beşiktaş ile oynayacakları derbi maçı öncesinde kulübün resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe formasıyla Türkiye’de başarılar kazanmak istediğini belirten Kim, böyle büyük bir ailenin parçası olmaktan dolayı da çok mutlu olduğunu söyledi. Taraftarların ve Fenerbahçe’nin kendisine olan güvenini boşa çıkarmamak için konsantre bir şekilde çalışmalarına devam ettiğini aktaran Min-Jae Kim, Beşiktaş derbisinde taraftara galibiyet armağan ederek takımımızın zirve yarışını sürdüreceğini dile getirdi. Taraftarın en büyük gücü olduğunu sözlerine ekleyen Güney Koreli stoper, “Bizden desteklerini asla esirgemesinler. Onlar inanıyorsa, bize düşen onların bu inancına layık bir mücadele ortaya koymak” dedi.

“Derbide 3 puanı almak için elimden geleni yapacağım”

Siyah-beyazlılar karşısında galibiyet almak istediklerini söyleyen Kim, “Derbi maçların ne anlama geldiğinin, ne kadar önemli olduğunun bilincindeyim. Fenerbahçe’ye transfer sürecimde hem kulüp hem de menajerim bu konuda beni bilgilendirmişti. Ayrıca hem Galatasaray maçından önce hem şimdi bu maçın önemini tüm kulüp olarak biliyoruz. Kendi mabedimizde, evimizde oynayacağız. Taraftarlarımızın tutkusunu çok iyi biliyorum. Ortamı şimdiden hayal edebiliyorum. Bu sezon ilk kez taraftarımızın önünde böyle büyük bir maç oynayacağız. Ben de çok heyecan duyuyorum. Üç puanı almak için takımıma elimden gelen katkıyı sunacağım. Taraftarımıza galibiyeti armağan ederek yolumuza devam etmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

“Fenerbahçe formasıyla Türkiye’de başarılar kazanmak istiyorum”

Sarı-lacivertli taraftarın desteği ile ilgili yöneltilen soruya Güney Koreli futbolcu, şu yanıtı verdi:

“Taraftarımızın bize olan koşulsuz sevgisi, coşkulu desteği bizim en büyük gücümüz. Biz de futbolcular olarak buna en iyi şekilde karşılık vermeliyiz. Son maçta yaptığım hatalardan dolayı çok üzgünüm. Çok daha iyi performans ortaya koymak için konsantre bir şekilde çalışmaya ve takıma faydalı olmaya devam edeceğim. Ne taraftarımızın ne de Fenerbahçe’nin bana olan güvenini boşa çıkarabilirim. Onları çok seviyorum. Biz takım olarak hepimiz taraftarımızın desteği ile mutlu oluyoruz. Fenerbahçe formasıyla Türkiye’de başarılar kazanmak istiyorum. Fenerbahçe gibi büyük bir ailenin parçası olmak beni çok mutlu ediyor.”

“Umarım pazar akşamı taraftarlar stadı mutlu terk eder”

Beşiktaş derbisinin hazırlıklarıyla alakalı soruyu da Min-Jae Kim, “Biz Fenerbahçe olarak her zaman kazanmak için sahaya çıkarız. Kendi aramızda sürekli maçı konuşuyoruz. Bu maçı bir fırsat olarak görüyoruz, alacağımız galibiyetle birlikte devre arasına kadar kalan tüm maçlarımızı kazanmak için ivmeleneceğimize inanıyoruz. Bu maçta takımın maç konsantrasyonu ve odağı doruk noktasında olacak. Hepimiz hazırız ve maç saatini bekliyoruz. Umuyorum ki pazar akşamı taraftarlarımız stadımızdan mutlu bir şekilde ayrılacak” diye cevaplandırdı.

“Önümüzde uzun bir yol var”

Fenerbahçe’nin şampiyonluk şansını değerlendiren Güney Koreli stoper, “Sezonun daha yarısına bile gelmedik, önümüzde daha uzun bir yol var. Bizim yapmamız gereken odağımızı hiçbir şekilde kaybetmemek ve maçlarımızı kazanmak için elimizden geleni yapmak. Biz hedefine odaklanmış, dışarıda ne konuşulursa konuşulsun kazandığımızda mutlu olan kaybettiğimizde çok üzülen, sorumluluğunu bilen bir takımız. Demin de vurguladığım gibi taraftarımız bizim en büyük gücümüz, bizden desteklerini asla esirgemesinler. Onlar inanıyorsa, bize düşen onların bu inancına layık bir mücadele ortaya koymak” açıklamasında bulundu.

“İyi ki Fenerbahçe’deyim”

Kaybettikleri son maça rağmen taraftarın verdiği desteğe de değinen Kim, “Deplasman, iç saha fark etmeksizin taraftarlarımız kelimenin tam anlamıyla inanılmaz. Gittiğimiz her şehirde onları görmek bize çok güzel şeyler hissettiriyor. Onların bana olan desteğine her zaman müteşekkirim. Bu desteğe karşı kendimi borçlu hissediyorum. Sezon boyu ortaya koyacağım performans ve takımıma galibiyetlerimizde sunacağım performansla bu borcu ödeyeceğim. Onlara minnettarım, hepsini çok seviyorum. İyi ki Fenerbahçe’deyim ve bu kulübü, takımımızı çok seviyorum" dedi.

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