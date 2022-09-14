Milos Milojevic: "Monaco maçından daha iyi sonuç alacağız"

UEFA Avrupa Ligi H Grubu ikinci haftasında Trabzonspor’un konuğu olacak olan Kızılyıldız’ın teknik direktörü Milos Milojevic, Monaco maçından daha iyi bir sonuç alacaklarını söyledi.

Sırbistan temsilcisi maçın oynanacağı Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde teknik direktör Milos Milojevic ve stoper oyuncusu Nemanje Milunovic ile birlikte basın toplantısı düzenledi.

Sırbistan takımının teknik direktörü, göreve yeni başladığını ve takım olarak iyi yolda olduklarını belirtti.

Monaco karşısında mağlup oldukları maçtan daha iyi bir performans sergileyeceğine inandıklarını belirten Milojevic, "Daha pozitif şekilde buraya geldik. Monaco maçından daha iyi sonuç alacağız" ifadelerini kullandı.

Milojevic, Türkiye ligini Sırbistan’da takip ettiğini belirterek, "Gomez, Bakasetas, Trezeguet gibi iyi oyuncuları var. Ama biz bir oyuncuya fokus olmak istemiyoruz. Kaliteli bir takım. Biz bir futbolcudan çekinmiyoruz" şeklinde konuştu.

Alanyaspor’da daha önce forma giyen stoper oyuncusu Nemanje Milunovic ise daha önce Türkiye liginde forma giydiğini ve Trabzonspor’a karşı iki kez oynadığını belirterek, "Bu statta oynadım. Trabzonspor taraftarlarının desteğini, stattaki mükemmel atmosferi biliyorum" dedi.

Trabzonspor’un çok iyi oyunculara sahip olduğunu belirten Milunovic, "Biz onların eksi ve artı taraflarını çok iyi öğrendik. Ona göre hazırlandık. Şampiyonluğu kazanıldığında Trabzonspor taraftarlarını biliyoruz. Taraftarlar futbolu seviyor, önem veriyor. Ama bu durum bizi motive ediyor" dedi.

Kızılyıldız takımı son çalışmasını maçın oynanacağı Şenol Güneş Spor Kompleksi’ndeki Akyazı Stadyumu’nda gerçekleştirdi.