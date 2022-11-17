Millilere 2 gol yetti
A Milli Futbol Takımı, özel maçta İskoçya ile Diyarbakır’da karşılaştı. Mücadeleden ev sahibi Türkiye, Ozan Kabak ve Cengiz Ünder’in attığı gollerle 2-1 galip ayrıldı.
6. dakikada topu alan Hakan Çalhanoğlu, ceza yayı ön bölümünden yaptığı şutta kaleci Gordon sağına yatarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.
18. dakikada sağ taraftan korner paslaşarak kullanıldı. Ceza sahası dışı sağ çaprazda topu kontrol eden İrfan Can Kahveci, bekletmeden ceza sahasına orta yaparken Ozan Kabak'ın yakın mesafeden kafa vuruşunda top üst direkten döndü. Seken topu Ozan tekrar kafayla vurdu, meşin yuvarlak kaleci Gordon'da kaldı.
37. dakikada uzun topu kontrol ederek sol çaprazdan ceza sahasına giren Eren Elmalı'nın sert şutunda kaleci Gordon ayaklarıyla topu kornere çeldi.
40. dakikada sağ taraftan Hakan Çalhanoğlu'nun kullandığı duran topta Ozan Kabak ceza sahası içinde iyi yükselerek kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0
49. dakikada orta alanda Zeki Çelik'ten aldığı pasla rakip sahada topla buluşan Cengiz Ünder, ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi. 2-0
62. dakikada rakip sahada topla buluşan McGinn, hızla sol çaprazdan ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-1
Stat: Diyarbakır
Hakemler: Visar Kastrati, Edmond Zeqiri, Granit Hyseni
Türkiye: Uğurcan Çakır, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Cenk Özkaçar, Zeki Çelik, Hakan Çalhanoğlu (Deniz Türüç dk. 69), Orkun Kökçü (Salih Özcan dk. 46), Ferdi Kadıoğlu (Eren Elmalı dk. 34), İrfan Can Kahveci (Kerem Aktürkoğlu dk. 81 ?) Cengiz Ünder (İsmail Yüksek dk. 81 ?), Cenk Tosun (Enes Ünal dk. 69)
Yedekler: Altay Bayındır, Doğan Alemdar, Samet Akaydın, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, , Doğukan Sinik, Berkay Özcan, Arda Güler, Umut Bozok
Teknik Direktör: Stefan Kuntz
İskoçya: Craig Gordon, Jack Hendry, Grant Hanley (Scott McKenna dk. 46), Kieran Tierney, Ryan Fraser (Calvin Ramsay dk. 46), Billy Gilmour (Ryan Jack dk. 67), Scott McTominay (Lewis Ferguson dk. 79), Andrew Robertson, John McGinn, Stuart Armstrong (Ryan Christie dk. 67), Lydon Dykes (Jacob Brown dk. 79)
Yedekler: Liam Kelly, Robby McCrorie, Ryan Porteous
Teknik Direktör: Steve Clarke
Goller: Ozan Kabak (dk. 40), Cengiz Ünder (dk. 49) (Türkiye), McGinn (dk. 62) (İskoçya)
Sarı kartlar: McTominay, Robertson (İskoçya), Zeki Çelik, Deniz Türüç (Türkiye)