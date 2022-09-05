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Millilerden Paris’te 7 madalya
Paris 2022 Dünya Para Taekwondo Grand Prix Müsabakaları’nda milli sporcular 3’ü altın 7 madalya kazandı.
Spor 05.09.2022, 22:22
Paris 2022 Dünya Para Taekwondo Grand Prix Müsabakaları’nda milli sporcular 3’ü altın 7 madalya kazandı.
Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen ve 2024 Paralimpik Oyunları’na kota puanı veren organizasyonda Türkiye’yi temsil eden sporcular, 3 altın, 1 gümüş, 3 bronz olmak üzere toplam 7 madalya kazandı.
K44 kategorisindeki müsabakalarda, erkekler 63 kiloda Mahmut Bozteke ile kadınlar 52 kiloda Meryem Betül Çavdar ve 57 kiloda Gamze Gürdal altın madalya kazanan isimler oldu. Erkekler 70 kiloda Fatih Çelik gümüş madalya elde etti. Erkekler 58 kiloda Ali Can Özcan ve +80 kiloda Mehmet Sami Saraç ile kadınlar 47 kiloda Nurcihan Ekinci bronz madalyanın sahibi oldu.
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|5
|13
|2. Konyaspor
|5
|11
|3. Fenerbahçe
|5
|10
|4. Başakşehir
|4
|10
|5. Gaziantep FK
|4
|10
|6. Adana Demirspor
|5
|10
|7. Trabzonspor
|5
|10
|8. Galatasaray
|4
|7
|9. Kayserispor
|5
|6
|10. Antalyaspor
|5
|6
|11. Giresunspor
|5
|6
|12. Kasımpaşa
|5
|6
|13. Alanyaspor
|5
|5
|14. Karagümrük
|4
|4
|15. Sivasspor
|5
|3
|16. İstanbulspor
|4
|3
|17. Hatayspor
|4
|1
|18. Ümraniye
|5
|1
|19. Ankaragücü
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|4
|10
|2. Bandırmaspor
|3
|9
|3. Keçiörengücü
|4
|7
|4. Boluspor
|4
|7
|5. Pendikspor
|4
|7
|6. Eyüpspor
|4
|7
|7. Sakaryaspor
|4
|6
|8. Rizespor
|3
|5
|9. Samsunspor
|4
|6
|10. Gençlerbirliği
|4
|5
|11. Göztepe
|4
|5
|12. Adanaspor
|4
|4
|13. Tuzlaspor
|4
|4
|14. Manisa Futbol Kulübü
|3
|4
|15. Erzurumspor
|4
|3
|16. Altınordu
|3
|2
|17. Denizlispor
|4
|1
|18. Altay
|4
|1
|19. Ö.K Yeni Malatya
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|6
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
|6. Chelsea
|6
|10
|7. Liverpool
|6
|9
|8. Brentford
|6
|9
|9. Leeds United
|6
|8
|10. Fulham
|6
|8
|11. Newcastle
|6
|7
|12. Southampton
|6
|7
|13. Bournemouth
|6
|7
|14. Wolverhampton Wanderers
|6
|6
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Everton
|6
|4
|17. Aston Villa
|6
|4
|18. West Ham United
|6
|4
|19. Nottingham Forest
|6
|4
|20. Leicester City
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|12
|2. Barcelona
|4
|10
|3. Villarreal
|4
|10
|4. Real Betis
|4
|9
|5. Osasuna
|4
|9
|6. Athletic Bilbao
|4
|7
|7. Atletico Madrid
|4
|7
|8. Celta Vigo
|4
|7
|9. Real Sociedad
|4
|7
|10. Valencia
|4
|6
|11. Mallorca
|4
|5
|12. Almeria
|4
|5
|13. Girona
|4
|4
|14. Rayo Vallecano
|4
|4
|15. Espanyol
|4
|4
|16. Sevilla
|4
|1
|17. Real Valladolid
|4
|2
|18. Elche
|4
|1
|19. Getafe
|4
|1
|20. Cadiz
|4
|0
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