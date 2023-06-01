Millilerden çifte dünya şampiyonluğu

Büyükler Dünya Tekvando Şampiyonası’nın dördüncü gününde, milli sporcular Nafia Kuş ve Hakan Reçber altın madalya kazandı.

Dünya Tekvando Federasyonu tarafından Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen şampiyonanın dördüncü gününde Türkiye adına iki milli tekvandocu mücadele ederken ikisi de dünyanın zirvesine çıkmayı başardı. Kadınlar +73 kiloda Nafia Kuş ve erkekler 63 kiloda Hakan Reçber altın madalya kazandı.

Nafia Kuş, ilk turda Yunanistan’dan Paraskevi Ntemogianni’yi, ikinci turda Avustralya’dan Reba Stewart’ı, çeyrek finalde Kolombiya’dan Gloria Mosquera’yı, yarı finalde ise ferdi olarak yarışan Rus sporcu Kristina Adebaio’yu mağlup ederek adını Finale yazdırdı.

Finalde Özbekistan’dan son dünya şampiyonu Svetlana Osipova’yı yenen Nafia Kuş, Dünya şampiyonu oldu. 2015 ve 2019 yıllarında bronz madalya kazanan Nafia Kuş, ilk kez büyüklerde Dünya şampiyonluğunu elde etti.

Hakan Reçber ise, ilk turda mülteci takımından Alisina Azizi’nin diskalifiye olmasıyla maç yapmadan tur atladı. Genç sporcu, ikinci turda Lübnan’dan Ralph Honeine’yi, üçüncü turda İtalya’dan Dennis Baretta’yı, çeyrek finalde Çin’den Yushuai Liang’ı ve yarı finalde Meksika’dan Carlos Navarro’yu yendi.

Finalde Tayland’dan Banlung Tumtimdang’ı zorlu bir müsabakanın ardından yenen Hakan Reçber kariyerindeki ilk dünya şampiyonluğunu elde etti. Türkiye, Hakan Reçber’in halen antrenörü olan Servet Tazegül’ün 2015 yılında elde ettiği dünya şampiyonluğunun ardından ilk defa altın madalya kazandı.

Dünya Şampiyonası’nda ilk 4 gün sonunda Türkiye 3 altın ve 1 bronz madalyaya ulaştı. Şampiyonada daha önce Merve Dinçel altın, Hatice Kübra İlgün de bronz madalya kazanmıştı. Şampiyonanın beşinci gününde gününde kadınlar 46 kiloda Rukiye Yıldırım ile erkekler 54 kiloda Görkem Polat madalya mücadelesi verecek.