Milliler, kıyı temizliği projesinde yer aldı

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve milli futbolcular, 5-11 Haziran tarihleri arasındaki Çevre Koruma Haftası’nın önemine dikkat çekmek için Riva Halk Plajı’nda kıyı temizliği ve çevre kirliliğini önleme etkinliğine katıldı.

Aras Kargo ve TURMEPA’nın (Deniz Temiz Derneği) iş birliği ile A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve milli futbolcular, kıyı temizliği ve çevre kirliliğini önleme etkinliğinde yer aldı. Milli futbolcular Evren Eren Elmalı, Doğan Alemdar, Cenk Özkaçar, Kaan Ayhan, Rıdvan Yılmaz, Ferdi Kadıoğlu, Yunus Akgün ve Salih Özcan ile eMilli Takım oyuncuları, Riva Halk Plajı’ndaki atıkları topladı.

5-11 Haziran tarihleri arasındaki Çevre Koruma Haftası’nın önemine dikkat çeken milli futbolcular, etkinlikte eldivenlerini takarak, sahilde 30 dakika boyunca atıkları topladı. Futbolcular daha sonra topladığı atıkları koydukları çöp poşetleri önünde poz verdi. Son olarak da ’Deniz varsa, hayat var’ sloganını toplu bir şekilde söyledi.

Etkinlikle ilgili konuşan Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın, "Aras Kargo olarak 6. yılımız. TÜRMEPA ile Türkiye’nin dört bir yanını gezip özellikle doğanın daha yaşanabilir bir hale getirilmesi için elimizden geldiği kadar farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Yaklaşık 5 yıllık süreçte 5 tona yakın atık topladık. Ülkemiz 3 tarafı deniz, turizm cenneti bir ülke. Bu farkındalığı yaparken, A Milli Futbol Takımı’nın değerli futbolcuları, bizim çocuklarımızla bu etkinliği yapmak istedik. Çünkü gençlerimize bırakabileceğimiz en önemli miraslardan bir tanesi doğamız ve çevremiz. Buraya destek vermek için geldik" ifadelerini kullandı.