Milliler güreşçiler, Bulgaristan’da mindere çıkıyor

Bulgaristan’ın Sofya kentinde yarın başlayacak ve 5 Mart Pazar gününe kadar devam edecek olan Dan Kolov-Nikola Petrov Turnuvası’nda 23 milli sporcu mindere çıkacak.

Bulgaristan’ın Sofya şehrinde organize edilen Dan Kolov-Nikola Petrov Turnuvası 2-5 Mart tarihleri arasında düzenlenecek. Türkiye Güreş Federasyonu’nun (TGF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Grekoromen Güreş Milli Takımı’ndan 10, Serbest Güreş Milli Takımı’ndan 8 ve Kadın Güreş Milli Takımları’ndan ise 5 sporcu turnuvada mücadele edecek.

Elmadağ Kamp Eğitim Merkezi’nde çalışmalarını tamamlayarak Bulgaristan’a giden kafilede şu sporcular yer alıyor:

Grekoromen Güreş Milli Takımı

Adem Burak Uzun (55 kg)

Ahmet Ekrem Taşkınoğlu (55 kg)

Abdurrahman Altan (63 kg)

Mehmet Çeker (63 kg)

Furkan Yıldız (67 kg)

Hacı Karakuş (67 kg)

Ahmet Yılmaz (77 kg)

Burhan Akbudak (82 kg)

Beytullah Kayışdağ (97 kg)

Fatih Bozkurt (130 kg)

Serbest Güreş Milli Takımı

Ahmet Duman (57 kg)

Recep Topal (61 kg)

Servet Coşkun (70 kg)

Ramazan Sarı (79 kg)

Muhammet Akdeniz (79 kg)

Osman Göçen (86 kg)

Fatih Erdin (86 kg)

Erhan Yaylacı (97 kg)

Kadın Güreş Milli Takımı

Emine Çataloğlu (50 kg)

Şevval Çayır (57 kg)

Eda Tekin (59 kg)

Bükrenaz Sert (72 kg)

Yasemin Adar Yiğit (76 kg)