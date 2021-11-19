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Milliler bronz mücadelesi verecek

Dubai’de devam eden 25. Dünya Karate Şampiyonası’nda Erkek Kata ve Kumite Milli Takımları üçüncülük maçına çıkma hakkı elde etti.

Spor 19.11.2021, 21:42
Milliler bronz mücadelesi verecek

Dubai’de devam eden 25. Dünya Karate Şampiyonası’nda Erkek Kata ve Kumite Milli Takımları üçüncülük maçına çıkma hakkı elde etti.

25. Dünya Büyükler Karate Şampiyonası takım maçlarıyla devam etti. Dubai’deki Hamdan Spor Kompleksi’nde düzenlenen organizasyonun dördüncü gününde tatamiye çıkan Erkek Kata ve Kumite Takımları yarı finale çıkmayı başardı. Yarı finalde rakiplerine kaybeden iki ekip hafta sonunda üçüncülük için tatamiye çıkacak.

Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş ve Enes Özdemir’den oluşan Avrupa Şampiyonu erkek kata takımı ilk turda 26.2 puan alarak Japonya’nın ardından ikinci oldu ve yarı finale çıktı. Yarı finalde yine 26.2 puan alan Ay-Yıldızlı ekip Japonya’nın 0.26 puan gerisinde kaldı ve finali kaçırdı. Erkek Kata Milli Takımı yarın akşam seansında dünya üçüncülüğü için Fransa ile karşılaşacak.

Ömer Abdurrahim Özer, Eray Şamdan, Furkan Kayalı, Rıdvan Kaptan, Burak Uygur, Ömer Faruk Arslan, Enes Bulut’tan oluşan son dünya ikincisi Erkek Kumite Milli Takımı Dubai’de finalin kapısından döndü. Seribaşı olduğu için ilk turu bay geçen Ay-Yıldızlı ekip ikinci turda Meksika’yı 3-0 ile geçti. Üçüncü turda şampiyonluğun en büyük favorilerinden Mısır’ı beşinci maçta mağlup eden erkek kumiteciler, büyük çekişmeye sahne olan İspanya maçını da 3-1 kazandı. Yarı finaldeki İtalya maçı ise nefesleri kesti. İlk maçta Rıdvan Kaptan’ın yenilgisini Enes Bulut ve Eray Şamdan’ın galibiyetleri ile telafi eden, Burak Uygur’un da berabere kalmasıyla beşinci maça avantajlı başladı. Büyük mücadeleye sahne olan maçta günün yıldızlarından Ömer Abdürrahim Özer’in rakibine 3-1 kaybetmesiyle bir puan farkla finali kaçıran Ay-Yıldızlı ekip büyük üzüntü yaşadı. Erkek Kumite Milli Takımımız Pazar günü dünya üçüncülüğü için Özbekistan ile mücadele edecek.

Tuba Yakan, Merve Çoban, Eda Eltemur, Meltem Hocaoğlu Akyol’dan oluşan Kadın Kumite Milli Takımı ise Ekvador, Brezilya ve Hindistan galibiyetlerinin ardından çeyrek finalde Japonya’ya yenilerek şampiyonaya veda etti.

Damla Pelit, Damla Su Türemen ve Peri Koyuncu’dan oluşan kadın kata takımımız ise ilk turda 23.4 puanla grubunu dördüncü sırada bitirerek yarı finale kaldı. İlk kez Dünya Büyükler Karate Şampiyonası deneyimi yaşayan kata takımımız yarı final grubunu 23.72 puan ile İspanya, Mısır ve Peru’nun ardından dördüncü sırada bitirdi ve madalya şansını kaçırdı.

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