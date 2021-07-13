Milli yüzücüler Tokyo’da sahne alıyor

Turkcell ve Türkiye Yüzme Federasyonu iş birliğinde başarılarına devam eden Türk yüzmesinin yıldızları, dünyanın en önemli spor organizasyonu olan Olimpiyatlarda sahne almaya hazırlanıyor. Tokyo’da gerçekleştirilecek 32’nci Yaz Olimpiyat Oyunlarında 5’i kadın 6’sı erkek toplam 11 milli yüzücü Türkiye’yi temsil edecek. 24 Temmuz’da başlayacak yüzme mücadeleleri 1 Ağustos’ta noktalanacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde Turkcell ile Türkiye Yüzme Federasyonu’nun işbirliğiyle önemli başarılara imza atan Türk yüzmesinin yıldızları bu kez Olimpiyat Oyunları’nda sahne alıyor. Japonya’nın başkenti Tokyo’da gerçekleştirilecek şampiyonada yüzme yarışlarına 5’i kadın 6’sı erkek toplam 11 Ay-yıldızlı milli yüzücü katılacak. Bu sene 32’ncisi düzenlenecek dünyanın en önemli spor organizasyonunda yüzme mücadeleleri 24 Temmuz-1 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

“Ülkemize yakışacak başarılar elde edeceğiz”

Türkiye yüzme tarihinin Olimpiyat Oyunları’ndaki en yüksek katılımı ile Tokyo’ya gideceklerini belirten Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın, “Türk yüzmesi çok önemli bir atılım içerisinde. Bu atılım uluslararası yüzme camiasının da saygısına mazhar oluyor. Hedefimiz, Tokyo’dan başlamak üzere, bu ivmeyi ülkemize yakışacak büyük başarılarla taçlandırmak. İlk adımı atacağımız 2021 Olimpiyat Oyunları’nda mücadele edecek tüm sporcularımızın başarılı olacağına olan inancımız tam” ifadelerini kullandı.

“Yüzücülerimiz, ülkemizi en iyi şekilde temsil edecekler”

Türk yüzmesinin her zaman yanında olduklarını belirten Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, “Türkiye’deki lisanslı yüzücü sayısı, desteğimizden bu yana yüzde 135 artarak 200 bini aştı. Bu destek sonunda gelişen sporcu havuzu sayesinde Tokyo’da düzenlenecek Olimpiyat Oyunları’na kota alan sporcuların artışına katkı yapmamız bizi gururlandırıyor. İnanıyoruz ki sporcularımızın hepsi ülkemizi en iyi şekilde temsil edecekler. Her birine başarılar diliyoruz. Şirket olarak her zaman TURKSPORU’na destek vermeyi sürdüreceğiz” diye konuştu.

Türkiye, yüzme disiplininde 12 branşta madalya mücadelesi verecek. Tokyo’da mücadele edecek Ay-yıldızlı kafilede şu sporcular yer alıyor:

Kadınlar

200 Metre Kelebek

Defne Taçyıldız

200 Metre Karışık

Viktoria Zeynep Güneş

400 Metre Serbest

Beril Böcekler, Merve Tuncel

800 Metre Serbest

Deniz Ertan

Merve Tuncel

1500 Metre Serbest

Deniz Ertan

Merve Tuncel

4X200 Metre Serbest Bayrak Takımı

Merve Tuncel

Deniz Ertan

Beril Böcekler

Viktoria Zeynep Güneş

Erkekler

100 Metre Kelebek

Ümit Can Güreş

100 Metre Kurbağalama

Berkay Ömer Öğretir

Emre Sakçı

200 Metre Serbest

Baturalp Ünlü

200 Metre Kurbağalama

Berkay Ömer Öğretir

200 Metre Sırtüstü

Berke Saka

800 Metre Serbest

Yiğit Aslan