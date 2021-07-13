Milli yüzücüler Tokyo’da sahne alıyor
Turkcell ve Türkiye Yüzme Federasyonu iş birliğinde başarılarına devam eden Türk yüzmesinin yıldızları, dünyanın en önemli spor organizasyonu olan Olimpiyatlarda sahne almaya hazırlanıyor. Tokyo’da gerçekleştirilecek 32’nci Yaz Olimpiyat Oyunlarında 5’i kadın 6’sı erkek toplam 11 milli yüzücü Türkiye’yi temsil edecek. 24 Temmuz’da başlayacak yüzme mücadeleleri 1 Ağustos’ta noktalanacak.
Turkcell ve Türkiye Yüzme Federasyonu iş birliğinde başarılarına devam eden Türk yüzmesinin yıldızları, dünyanın en önemli spor organizasyonu olan Olimpiyatlarda sahne almaya hazırlanıyor. Tokyo’da gerçekleştirilecek 32’nci Yaz Olimpiyat Oyunlarında 5’i kadın 6’sı erkek toplam 11 milli yüzücü Türkiye’yi temsil edecek. 24 Temmuz’da başlayacak yüzme mücadeleleri 1 Ağustos’ta noktalanacak.
Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde Turkcell ile Türkiye Yüzme Federasyonu’nun işbirliğiyle önemli başarılara imza atan Türk yüzmesinin yıldızları bu kez Olimpiyat Oyunları’nda sahne alıyor. Japonya’nın başkenti Tokyo’da gerçekleştirilecek şampiyonada yüzme yarışlarına 5’i kadın 6’sı erkek toplam 11 Ay-yıldızlı milli yüzücü katılacak. Bu sene 32’ncisi düzenlenecek dünyanın en önemli spor organizasyonunda yüzme mücadeleleri 24 Temmuz-1 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
“Ülkemize yakışacak başarılar elde edeceğiz”
Türkiye yüzme tarihinin Olimpiyat Oyunları’ndaki en yüksek katılımı ile Tokyo’ya gideceklerini belirten Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın, “Türk yüzmesi çok önemli bir atılım içerisinde. Bu atılım uluslararası yüzme camiasının da saygısına mazhar oluyor. Hedefimiz, Tokyo’dan başlamak üzere, bu ivmeyi ülkemize yakışacak büyük başarılarla taçlandırmak. İlk adımı atacağımız 2021 Olimpiyat Oyunları’nda mücadele edecek tüm sporcularımızın başarılı olacağına olan inancımız tam” ifadelerini kullandı.
“Yüzücülerimiz, ülkemizi en iyi şekilde temsil edecekler”
Türk yüzmesinin her zaman yanında olduklarını belirten Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, “Türkiye’deki lisanslı yüzücü sayısı, desteğimizden bu yana yüzde 135 artarak 200 bini aştı. Bu destek sonunda gelişen sporcu havuzu sayesinde Tokyo’da düzenlenecek Olimpiyat Oyunları’na kota alan sporcuların artışına katkı yapmamız bizi gururlandırıyor. İnanıyoruz ki sporcularımızın hepsi ülkemizi en iyi şekilde temsil edecekler. Her birine başarılar diliyoruz. Şirket olarak her zaman TURKSPORU’na destek vermeyi sürdüreceğiz” diye konuştu.
Türkiye, yüzme disiplininde 12 branşta madalya mücadelesi verecek. Tokyo’da mücadele edecek Ay-yıldızlı kafilede şu sporcular yer alıyor:
Kadınlar
200 Metre Kelebek
Defne Taçyıldız
200 Metre Karışık
Viktoria Zeynep Güneş
400 Metre Serbest
Beril Böcekler, Merve Tuncel
800 Metre Serbest
Deniz Ertan
Merve Tuncel
1500 Metre Serbest
Deniz Ertan
Merve Tuncel
4X200 Metre Serbest Bayrak Takımı
Merve Tuncel
Deniz Ertan
Beril Böcekler
Viktoria Zeynep Güneş
Erkekler
100 Metre Kelebek
Ümit Can Güreş
100 Metre Kurbağalama
Berkay Ömer Öğretir
Emre Sakçı
200 Metre Serbest
Baturalp Ünlü
200 Metre Kurbağalama
Berkay Ömer Öğretir
200 Metre Sırtüstü
Berke Saka
800 Metre SerbestYiğit Aslan