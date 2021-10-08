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Milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş'ten altın madalya!

Milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş, Dünya Yüzme Kupası'nda altın madalya kazandı.

Spor 08.10.2021, 13:16
Milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş'ten altın madalya!

Milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Dünya Yüzme Kupası'nda altın madalya kazandı.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamada, "Milli yüzücümüz Viktoria Zeynep Güneş, Budapeşte'de devam eden organizasyonda 200 metre kurbağalama mesafesindeki 2.22.23'lük derecesiyle altın madalya kazanmıştır. Sporcumuzu tebrik eder, başarılarının devamını dileriz." denildi.

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