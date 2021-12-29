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Milli yüzücü Emre Sakcı’dan dünya rekoru

Milli yüzücü H. Emre Sakcı, 50 metre kurbağalamada 24.95’lik derecesiyle Dünya Kısa Kulvar rekorunu kırdı. “Türkiye Şehitkamil Arena Kulüpler Arası Kısa Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası ve Yıldızlar Bireysel Yüzme Müsabakaları”nda rekor sonucu elde eden Sakcı, 50 metre kurbağalama kulvarını dünya tarihinde 25 saniyenin altında yüzen ilk yüzücü oldu.

Spor 29.12.2021, 14:38
Milli yüzücü Emre Sakcı’dan dünya rekoru

Abdi İbrahim’in sponsorluğunu üstlendiği milli yüzücü Hüseyin Emre Sakcı, 50 metre kurbağalamada 24.95’lik derecesiyle Dünya Kısa Kulvar rekorunu kırdı. Emre Sakcı Gaziantep’te düzenlenen Türkiye Şehitkamil Arena Kulüpler Arası Kısa Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası ve Yıldızlar Bireysel Yüzme Müsabakaları” nda 50 metre kurbağalamada, 12 yıldır kırılamayan Güney Afrikalı yüzücü Cameron Van den Burgh ait 25.25’lik rekoru 24.95 saniyede yüzerek aştı. 

Hüseyin Emre Sakcı, bu derece ile kısa kulvar kurbağalamada yeni dünya rekortmeni oldu. Sakcı aynı zamanda, dünya tarihinde kurbağalamada 50 metreyi 25 saniyenin altında yüzen ilk sporcu unvanını aldı. 

Bireyselde de Türkiye rekoru

Öte yandan 4x100 metre serbest bayrak yarışında ilk yüzücü olarak suya giren milli sporcumuz Sakcı, 46.63 ile kendisine ait olan 19 üstü yaş kategorisinde yeni Türkiye rekorunu da geliştirdi

Rekortmen yüzücümüz Emre Sakcı’nın sponsorluğunu üstlenen Abdi İbrahim’in Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut, sporcunun başarısı hakkında şunları söyledi: “Emre’yi başarısından dolayı kutluyoruz. Sporcularımızın alanlarında ulaştıkları başarılar bizi mutlu ediyor. Abdi İbrahim olarak gençlerimizi, toplumsal yatırım programlarımız kapsamında desteklemeye ve imkanlar sunmaya gayret ediyoruz. Emre gibi ülkemizin adını her kulvarda en yükseğe taşıma azmine sahip, bizimle aynı tutku, cesaret ve sorumluluğu taşıyan geleceğimizin teminatı gençlerimizi desteklemekten mutluluk duyuyoruz. Kendisiyle gurur duyuyor, spor ile iyileşen gelecekte başarılarının devamını diliyoruz.” 

Emre Sakcı kimdir? 

Yüzmeye 3 yaşında başlayan ve 15 yaşında A Milli Takımına seçilerek ülkemizi yüzme branşında temsil eden Emre Sakcı, 2010 yılından bu yana Türker Oktay ve Bahar Oktay antrenörlüğünde Fenerbahçe Spor Kulübü sporcusudur. Emre Sakcı 2013 Utrecht Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali, 2015 Bakü 1. Avrupa Oyunları, 2017 Bakü İslami Dayanışma Oyunları ve 2018 Tarragona Akdeniz Oyunları’nda Türk sporunu temsil etti ve 2015 yılında Türkiye Kulüplerarası Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda erkekler 50 metre kurbağalama seçmelerinde 26.67'lik derecesiyle dünya gençlerde dünya rekoru kıran ilk Türk sporcu oldu.

2018 yılında Çin'de düzenlenen Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda 50 metre kurbağalama kategorisinde 25.89'luk derecesiyle dünya beşincisi olan milli yüzücümüz, 2019 yılında İskoçya’da düzenlenen Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası’nda erkekler 50 metre kurbağalamada gümüş madalya kazanarak Türk sporuna bu alandaki ilk madalyasını kazandırdı. 2020 yılında, Budapeşte’de düzenlenen Uluslararası Yüzme Ligi'nde 50 metre kurbağalama branşında 25.50’lik derecesiyle Avrupa Rekoru kırarak birinci oldu. Ligin devamında 50 metre kurbağalama branşında 25.29’luk derecesiyle kendisine ait olan Avrupa rekorunu bir kez daha kırdı ve birinci oldu. Yaptığı derece dünyanın en hızlı ikinci derecesi olarak tarihe geçti.  Ardından 100 metre kurbağalama branşında 55.74’lük derecesiyle Avrupa rekoru kırarak birinci oldu ve uluslararası yüzme liginde 3 Avrupa rekoruna imza attı.

Tokyo Olimpiyatları'nda ilk kez olimpiyat tecrübesi yaşayan genç sporcu, son olarak geçen ay Rusya’nın Kazan kentinde düzenlenen Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanıp 2019 yılındaki madalyasından sonra üst üste ikinci kez ikincilik kürsüsüne çıkarak tarihe geçti.

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