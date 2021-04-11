Milli tekvandoculardan Avrupa Şampiyonası’nda 5 madalya

Milli taekwondocular, Avrupa Büyükler Taekwondo Şampiyonası’nda 1 altın, 2 gümüş 2 de bronz olmak üzere toplam 5 madalya kazandı.

Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da düzenlenen Avrupa Büyükler Taekwondo Şampiyonası’ndan ay-yıldızlılar 5 madalya ile döndü. Şampiyonada, erkekler 63 kiloda Hakan Reçber altın, kadınlar 53 kiloda Zeliha Ağrıs ve 57 kiloda Hatice Kübra İlgün gümüş, 62 kiloda İrem Yaman ve 67 kiloda Nur Tatar bronz madalya kazandı. Bu sonuçlarla Türkiye, şampiyonayı 1 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya ile noktaladı.

Turnuvanın son gününde ise 4 milli taekwondocu mücadele etti. Kadınlar 73 kiloda Nafia Kuş ve erkekler 87 kiloda Orkun Ateşli çeyrek final, +87 kiloda Emre Kutalmış Ateşli ve kadınlar +73 kiloda İkra Kayır ilk turda şampiyonaya veda etti.