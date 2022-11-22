Milli tekvandocular yurda döndü

Meksika’da düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası’nda kadınlarda gümüş madalya kazanan Rukiye Yıldırım ve bronz madalyanın sahibi olan Hatice Kübra İlgün’ün de yer aldığı milli takım kafilesi yurda döndü.

Meksika’nın Guadalajara kentinde 14-20 Kasım tarihleri arasında gerçekşelen Dünya Tekvando Şampiyonası’nda gümüş madalya kazanan Rukiye Yıldırım ve bronz madalya elde eden Hatice Kübra İlgün’ün de bulunduğu milli takım kafilesi, İstanbul’a geldi. Ay-yıldızlılar için havaalanında karşılama töreni düzenlendi.

Metin Şahin: "Teknik heyetimizle birlikte amacımıza ulaşacağız"

Açıklamalarda bulunan Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Metin Şahin, "Meksika’daki şampiyona öncesinde milli takımımız 2024 Paris Olimpiyatları hazırlık müsabakalarında almış olduğu başarılarla ve burada da 2 madalya alarak, bu başarıların devamını getirdi. Madalya alan kardeşlerimi özellikle kutluyorum. Çok zor bir şampiyona oldu. 100’ün üzerinde ülke katıldı. Burası da bizim için bir başarı istasyonuydu. 2024 Olimpiyatları’na her şampiyonada alınan puanlarla ulaşıyorsunuz. 6 sporcumuz şu an potanın içerisinde. Bunu başarma yolunda teknik heyetimizle birlikte amacımıza ulaşacağız" şeklinde konuştu.

Hatice Kübra İlgün: "Hedefimiz olimpiyatlar"

Asıl hedeflerinin olimpiyatlar olduğunu dile getiren Hatice Kübra ilgün de, "Yoğun geçen bir turnuva dönemimiz var. Dünya şampiyonası geçen yıl yapılacaktı ama bu yıla ertelendi. Hepimiz elimizden geleni yaptık. Tüm takım arkadaşlarımızla beraber ülkemizi, bayrağımızı temsil ettik. Hedefimiz olimpiyatlar. Ülkemizi olimpiyatlarda en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz" diye konuştu.

Rukiye Yıldırım: "Hedefim 2024 Paris Olimpiyatları’nda altın madalya kazanmak"

Şampiyonada gümüş madalya kazanan Rukiye Yıldırım ise şu cümlelere yer verdi:

"Ben de Tokyo Olimpiyatları’nda son anda madalyayı iki saniyede kaçırmıştım. Hedefim 2024 Paris Olimpiyatları’nda altın madalya kazanmak. Gözümün morluğu antrenmanda ve maçlarda oldu. Madalyanın her bir yerinde bizim terimiz ve emeğimiz var. Bu başarı tek başına alınmıyor."