Milli tekvandocular, Belçika’da madalya mücadelesinde

Milli tekvandocular, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’na kota puanı veren Belçika Açık Tekvando Turnuvası’nda mücadele edecek.

Milli tekvandocular, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda kota puanı için Belçika’nın Lommel şehrinde 18 Mart Cumartesi günü düzenlenecek turnuvada tatamiye çıkacak. G2 kategorisindeki turnuvada milli takımı 13’ü erkek, 8’i kadın olmak üzere 21 sporcu temsil edecek.

Türkiye’yi temsil edecek sporcular şu şekilde:

Kadınlar

Merve Dinçel (49 kg)

Rukiye Yıldırım (49 kg)

Aleyna Şenyurt (53 kg)

Hatice Kübra İlgün (57 kg)

Özge Özbey (62 kg)

İkra Kayır (67 kg)

Sude Yaren Uzunçavdar (73 kg)

Nafia Kuş (+73 kg)

Erkekler

Deniz Dağdelen (54 kg)

Görkem Polat (58 kg)

Enes Kaplan (58 kg)

Ömer Faruk Dayıoğlu (58 kg)

Hakan Reçber (63 kg)

Ferhat Can Kavurat (68 kg)

Arslan Demir (68 kg)

Muhammed Emin Yıldız (74 kg)

Yiğithan Kılıç (74 kg)

Hüseyin Kartal (80 kg)

Yusuf Kara (80 kg)

Enbiya Taha Biçer (87 kg)

Emre Kutalmış Ateşli (+87 kg)