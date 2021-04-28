Milli Takımlar hesabından İsmail Çokçalış mesajı

Milli Takımlar’ın resmi sosyal medya hesapları Bursaspor’un genç futbolcusu İsmail Çokçalış için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’un Altay ile oynadığı maçta yaşadığı sakatlık sonrası dün ameliyat masasına yatan İsmail Çokçalış için Milli Takımlar’ın tüm resmi sosyal medya hesaplarından geçmiş olsun mesajı yayımlandı. Mesajda şu ifadelere yer verildi:

“Bursaspor’un Altay’la oynadığı maçta ön çapraz bağları kopan ve ameliyat olan İsmail Çokçalış’a geçmiş olsun dileklerimiz iletiyor, acil şifalar diliyor, en kısa sürede tekrar sahalara dönmesini temenni ediyoruz”