MİLLİ TAKIMIN KAPISINI ARALAYAN BAŞARI

UWW Dünya Güreş Birliği tarafından düzenlenen 23. Uluslararası Gençler Serbest ve Greko-Romen Güreş Şampiyonlar Turnuvası 28-30 Mayıs tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirildi. Gürcistan, Kazakistan, Avusturya, İsviçre, Letonya ve Türkiye’den toplam 300 sporcunun katılımı ile düzenlenen turnuvaya, 8 sporcu ile katılan Ordu Büyükşehir Belediyesi Sağlıklı Yaşam Gençlik ve Spor Kulübü Güreş takımı 1 altın ve 2 bronz madalya kazandı.

ALTIN MADALYA ADİL MISIRCI’NIN

Ordu Büyükşehir Belediyesi Sağlıklı Yaşam Gençlik ve Spor Kulübü Güreş Takımı’nda Serbest Stil 125 kg’da mücadele eden milli sporcu Adil Mısırcı, 11 sporcu arasında tüm maçlarını kazanarak altın madalyanın sahibi oldu. 86 kg’da mindere çıkan Muhammet Gül ise 4 müsabaka sonrası bronz madalyaya ulaştı.

Greko-Romen stil 63 kg’da mücadele eden Cevat Can Canlı da 10 sporcu arasında 3’üncü olarak bronz madalya ya uzanan taraf oldu.

BAŞARILI SPORCULAR MİLLİ TAKIM KAMPINA KATILACAK

Turnuvada derece yapan Ordu Büyükşehir Belediyesi Sağlıklı Yaşam Gençlik ve Spor Kulübü Güreş Takımı sporcuları aldıkları bu başarılı sonuçla 28 Haziran-04 Temmuz 2021 tarihleri arasında Almanya’da gerçekleştirilecek Gençler Serbest ve Greko-Romen Güreş Avrupa Şampiyonası öncesi Türkiye Güreş Federasyonu tarafından yapılacak olan Güreş Milli Takım kampına katılmaya hak kazandı.