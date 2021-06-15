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Milli takımdan Galler paylaşımı

A Milli Futbol Takımı'nın sosyal medya hesabından, Galler maçı öncesinde, ‘Bugün, dünden daha çok. İnanıyoruz’ paylaşımı yapıldı.

Spor 15.06.2021, 15:56
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