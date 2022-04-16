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Milli Takım’da ikinci Ergin Ataman dönemi

A Milli Basketbol Takımı’nda ikinci kez Ergin Ataman dönemi resmen başladı. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, düzenlenen basın toplantısında Ataman’a her türlü desteği vereceklerini belirtti. Ataman da “Amacımız Avrupa ve Dünya Şampiyonaları’nda madalyaya uzanmak” dedi.

Spor 16.04.2022, 11:46 16.04.2022, 12:19
Milli Takım’da ikinci Ergin Ataman dönemi

A Milli Erkek Basketbol Takımı’nda ikinci kez Ergin Ataman dönemi başladı. Orhun Ene’nin görevden ayrılmasının ardından Ergin Ataman, takımın başına getirilirken, deneyimli hoca aynı zamanda Anadolu Efes’teki görevine de devam edecek. Sinan Erdem Spor Salonu’nda düzenlenen imza töreninde ilk sözü alan Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, milli takımın her görevin üzerinde olduğunu ifade ederek, “Geçtiğimiz dönemde A Milli Takımı yöneten Orhun Ene’ye teşekkür ederiz ve kendisinin basketbolda en üst seviyede devam edeceğini düşünüyoruz. Milli takımımız Dünya Kupası Elemeleri’nde önemli maçlara çıkacak ve Avrupa Şampiyonası’nda madalya mücadelesi verecek. Ergin Ataman’ı, erkek takımımızın başına geçmesi için davet ettik ve kendisi de bizi kırmadı. Biz yönetim olarak kendisine ve takımımıza güveniyoruz, kendisine tam destek veriyoruz. Anlaşmamız Türk basketboluna hayırlı olsun. Tuncay Özilhan’a da bu süreçte gösterdiği anlayış için teşekkür ediyorum ve ‘Hoş geldiniz hocam’ diyorum” ifadelerini kullandı.

Ataman: “Madalya getirmek istiyoruz”

Yeniden milli takımda görev alacağı için heyecanlı olduğunu ifade ederek sözlerine başlayan Ergin Ataman, “Süreç yoğun gelişti. Anadolu Efes’le Euroleague temposu sürerken, sevgili arkadaşım Orhun Ene’nin ayrılmasının ardından Başkan Hidayet Türkoğlu benimle görüştü ve şartlarımı sordu. Söylediğim tek şey ‘Milli Takım’da çalışmanın hiçbir şartı olamaz. Sizlerin güveni benim için büyük bir heyecandır’ dedim. Sadece tek bir ricam oldu, Anadolu Efes Başkanı Tuncay Özilhan’dan onay alınmasını istedim. Bu süreçte bizlere destek olan Hidayet Türkoğlu’na, Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu’n ve Milli Takımımızın ülkenin gururu olmasını isteyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyorum. Milli takımı Avrupa Şampiyonaları’nda, Olimpiyatlar’da madalyaya götürmek istiyoruz. Biz bu bayrağı temsil ederek, askerlerimizi, polislerimizi, halkımızı memnun etmek istiyoruz. Ben iddialı bir insanım ve bugünden itibaren gerek halkımıza, gerekse kadroya dahil olacak tüm oyunculara şunu söylüyorum, biz Avrupa’da, Dünya Kupası’nda ve olimpiyatlarda madalya almak için buradayız” açıklamasını yaptı.

Türkoğlu: “Her türlü desteği vereceğiz”

Basketbol takımının her turnuvada yer alması gerektiğine inanan bir insan olduğunu söyleyen Hidayet Türkoğlu, “Yönetim olarak her zaman dile getirmeye çalıştık. Ülke olarak gerek Avrupa Şampiyonaları, gerek Dünya Şampiyonaları’nda ülke olarak yer almamız gerektiğine inanan bir insanım. Sporcu olarak buna inandım ve şimdi de yönetici olarak buna inanarak doğru insanları göreve getirmeye çalışıyoruz. Ergin hocama da önümüzdeki süreçte her türlü desteği vereceğimizi söylüyorum. İstediğimiz özlediğimiz başarıları önümüzdeki süreçte yakalayacağımıza inanıyoruz. Kendisine ve ekibine de başarılar dilerim. Sözleşmemiz 2024 yılının ağustos ayına kadar, yani olimpiyatların sonrasına kadar. Hocamızın hedefleri bizi çok mutlu etti. Milli takımı olimpiyatlara kadar götürme isteği bizi çok mutlu etti, bu yüzden kontratımızı 2024 ağustosa kadar yaptık” ifadelerini kullandı.

Ataman: “Avrupa Şampiyonası’nda hedefimiz şampiyonluk”

Haziran ayında Dünya Kupası Elemeleri’nde Beyaz Rusya ve İngiltere ile karşılaşmalar olacağını hatırlatan Ergin Ataman, “Bu maçları kazanıp Dünya Kupası Elemeleri için bir üst tura gitmek istiyoruz. Ama esas hazırlığımız 1 Eylül’de başlayacak olan Avrupa Şampiyonası. Ağustos ayında bunun hazırlığını yapacağız. Bu kadroya çok güveniyorum. Çok iyi ve tecrübe kazanmış oyuncularımız var. Hiçbir takımdan çekinmiyoruz. Tabii ki Sırbistan, İspanya gibi çok önemli ülkeler yer alacak şampiyonada ama bizim Avrupa Şampiyonası’ndaki tek hedefimiz şampiyonluk olacak. Herkesi de bu hedefle kadroya davet edeceğim. Hedef büyük ama kadro da büyük” dedi. Euroleague ile milli maçların çakışması hakkında konuşan Ataman, “Euroleague ile milli maçların çakışması bizi geçmişte çok zorladı. Bu durum kamuoyunda soru işaretleri de oluşturdu. Hiçbir sporda böyle bir durum yok. Önümüzdeki dönemde FIBA ile Euroleague Yönetimi’nin buna çözüm bulacağın inanıyorum. Euroleague’de mücadele eden Anadolu Efes ve Fenerbahçe, TBF ile uyum içinde çalıştı. Oyuncular için bir çözüm bulundu, antrenör için de çözüm bulunacaktır. Sadece ben değil, Euroleague’de Dimitris İtudis de Yunanistan’ın hocası. Birçok oyuncu milli takımlarda oynayamıyor. Türk kulüpleri bu süreçte çok iyi niyetli davrandı ve milli takım da sahaya her zaman başında antrenörü ile çıkacaktır” dedi.

“Hakan Demir ve Ender Arslan yardımcılarım olacak”

Milli Takımdaki yardımcıları hakkında da konuşan Ataman “Oyuncular, teknik kadro kim olursa olsun milli takıma heyecanla geliyor. Larkin de öyle geldi her zaman. NBA’deki oyuncularımız da özveriyle oynadılar. Burada isimler önemli değil. Çok değerli büyüklerimiz burada bulundu. Ben oyuncularımızla büyük bir keyifle çalışacağımızı düşünüyorum. Yardımcılar konusunda federasyonla görüşüyoruz. Hakan Demir ve Ender Arslan iki yardımcım olacak. Geçmiş kadrodan Mehmet Okur devam edecek. İdari kadromuz zaten aynı. Çok uyumlu, yeni ve heyecanlı bir ekip kurmaya çalıştık. Ben sadece oyuncu yetiştiren değil, antrenör yetiştiren birisi oldum. Bu konuda da ekibime çok güveniyorum” diyerek sözlerini tamamladı. Toplu fotoğraf çekiminin ardından toplantı sona erdi.

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