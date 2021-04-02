Milli takımda iki koronavirüs vakası daha!

Sassuolo Kulübü Kaan Ayhan'ın, Juventus Kulübü de Merih Demiral'ın test sonuçlarının pozitif çıktığını duyurdu.

Juventus'un açıklamasında, Merih'in Türk Milli Takımı kampında 26 Mart'ta yapılan testinin pozitif çıktığı hatırlatılarak, oyuncunun sağlık makamlarının yetkilendirdiği özel bir uçuşla İtalya'ya döndüğü belirtildi.

Demiral'ın Torino'ya dönüşünde Juventus Kulübüne ait J Hotel'de tecrit altına alındığı ve karantinasını burada tamamlayacağı ifade edildi.

Sassuolo'dan yapılan açıklamada ise, Kaan Ayhan'ın milli takım kampında yapılan Covid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Açıklamada, Kaan Ayhan'ın herhangi bir belirti göstermediği ve kendisine ilgili sağlık prosedürlerinin uygulandığı ifade edildi.

(Maçkolik)