Milli takımda bir vaka daha!

Almanya 2. Ligi ekiplerinden Fortuna Düsseldorf'ta forma giyen milli futbolcumuz Kenan Karaman'ın test sonucu belli oldu. Düsselforf, Karaman'ın testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Kenan Karaman'ın testi pozitif çıktı

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde zorlu maçlar oynayan milli takımımızda koronavirüs vaka sayıları artış gösterdi. Alman ekibi Fortuna Düsseldorf, Kenan Karaman'ın testinin pozitif çıktığını ve oyuncunun karantinaya alındığını ifade etti.

Darmstadt maçında yok

Buna göre; Kenan Karaman, Fortuna Düsseldorf'un Darmstadt ile oynayacağı maçta sahada olamayacak. Ayrıca kulübün yöneticilerinden Klaus Allofs, Kenan Karaman'ın durumuyla ilgili bir açıklama yaptı.

"Oyuncuların milli takıma gitmeleri büyük risk"

Allofs, Kenan Karaman'ın hızlı bir şekilde iyileşmesini ümit ettiklerini söyledi. Yönetici, "Aslında bu olay salgın sırasında oyuncuların milli takımlara gönderilmelerinin büyük bir risk yarattığını ortaya koyuyor" dedi. Karaman'ın testinin pozitif çıkmasıyla birlikte vaka sayısı ay-yıldızlılarda 13'e yükselmiş oldu.

(Ajansspor)