Milli takımda bir vaka daha!
Almanya 2. Lig ekibi Fortuna Düsseldorf'ta oynayan ve aynı zamanda milli takım oyuncusu olan Kenan Karaman'ın koronavirüs test sonucu netleşti. Milli oyuncunun testi pozitif çıktı.
Almanya 2. Ligi ekiplerinden Fortuna Düsseldorf'ta forma giyen milli futbolcumuz Kenan Karaman'ın test sonucu belli oldu. Düsselforf, Karaman'ın testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Kenan Karaman'ın testi pozitif çıktı
2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde zorlu maçlar oynayan milli takımımızda koronavirüs vaka sayıları artış gösterdi. Alman ekibi Fortuna Düsseldorf, Kenan Karaman'ın testinin pozitif çıktığını ve oyuncunun karantinaya alındığını ifade etti.
Darmstadt maçında yok
Buna göre; Kenan Karaman, Fortuna Düsseldorf'un Darmstadt ile oynayacağı maçta sahada olamayacak. Ayrıca kulübün yöneticilerinden Klaus Allofs, Kenan Karaman'ın durumuyla ilgili bir açıklama yaptı.
"Oyuncuların milli takıma gitmeleri büyük risk"
Allofs, Kenan Karaman'ın hızlı bir şekilde iyileşmesini ümit ettiklerini söyledi. Yönetici, "Aslında bu olay salgın sırasında oyuncuların milli takımlara gönderilmelerinin büyük bir risk yarattığını ortaya koyuyor" dedi. Karaman'ın testinin pozitif çıkmasıyla birlikte vaka sayısı ay-yıldızlılarda 13'e yükselmiş oldu.
(Ajansspor)