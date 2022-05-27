Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, UEFA Uluslar Ligi öncesi açıklamalarda bulundu

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Riva’da basın toplantısı düzenledi. UEFA Uluslar Ligi’nde 4-14 Haziran tarihlerinde oynanacak 4 maç öncesinde bugün toplanan A Milli Takım’la ilgili son bilgileri Alman hoca basın mensuplarıyla paylaştı.

Sözlerine Süper Lig şampiyonu Trabzonspor ve Türkiye Kupası şampiyonu Sivasspor’u kutlayarak başlayan Kuntz, ayrıca Avrupa kupalarına takılım hakkı kazanan 3 takımı da tebrik etti.

Stefan Kuntz’un basın toplantısındaki sözleri şöyle;

“Önümüzde 4 maçımız var. Bütün maçları kazanmak için odaklanacağız. Uzun bir sezonun ardından oyuncularımız için motive olmak kolay olmayacak. Bu ülkenin en büyük oyuncularından biri olmak istiyorsanız şu anda tatilde değil de milli takım kampında olduğunuz için gurur duymalısınız. Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Umut Bozok ve Abdülkerim Bardakcı sakatlıkları sebebiyle bizimle olamayacak. Bu 4 maç için biraz daha genç isimleri tercih ettik. Bize nasıl yardımcı olabileceklerine bakacağız.”

“BURAK YILMAZ SONRASI…”

“Burak Yılmaz milli takımı bıraktıktan sonra ekibimiz yeni bir hiyerarşi kazandı. Hakan Çalhanoğlu ve Enes Ünal gibi isimlerin burada olması bize yeni düzen için fırsat tanıyacak.”

MİLLİ TAKIMIN YENİLERİ

“Tiago Çukur için Watford’la görüştük. Onu 4 maç için takıma dahil etmenin doğru olduğuna karar verdik.

Ferdi Kadıoğlu aramıza katıldı. Onunla çalıştığım için oldukça mutluyum.

Yunus Akgün’ü Kasımpaşa maçında izledim. Sahada asla vazgeçmediğini ve bir şeyler yapmak istediğini gösteren tek oyuncuydu. Galatasaray’a attığı golden sevinmemesi de çok değerli. Benim için olağanüstü özellikler.”

YOGA ÇALIŞMALARI

“Yogayı ilk kez milli takıma getireceğiz. Zihinsel çalışma yapmak için özel koçlarla çalışacağız. Oyuncuların da bundan çok memnun olduğunu söyleyebilirim.”

ALINMAYAN İSİMLER İÇİN ELEŞTİRİLERE CEVAP

Emre Mor, Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can’ın kadroya alınmaması üzerine gelen soruya Kuntz şu cevabı verdi;

“Karşındakini itham etmeden iletişim kurmak gerekiyor. O nedenle ithamlar ve ifade ediliş biçimleri beni mutlu etmedi. Orta saha oldukça alternatifimizin olduğu bir pozisyon. İrfan Can, Emre Mor gibi oyuncular için milli takım kapısı açık kalacak. O yüzden bu tartışmaları onların ismi üzerinden sürdürmeyeceğim.”

GURBETÇİ OYUNCULAR

“Almanya’da Schalke’yi ziyaret ettim ve onlarla Mehmet Can Aydın hakkında görüştüm. İsviçre’de Zeki Amdouni var ancak İsviçre Milli Takımı oyuncuyu milli takıma çalıştırdığı için işimizin zor olduğunu düşünüyorum.

Benim için önemli olan tek kriter performans. Son kadroya baktığımızda 8-9 yada oyuncumuz yurt dışında oynayan oyunculardı. Milli takım için oyuncu bakarken yurt dışına çok normal değil mi? Oyuncunun yurt içinde ve yurt dışında oynaması benim için önemsiz.”

“2026’YA KADAR PLAN YAPMAK…”

“Bizim için bu maçlar 4’lü ve 3’lü sisteme geçişte belirleyici olacak. Takımı adım adım geliştirip ileriye taşımaya çalışacağız. Futbolda 2026’ya kadar düşünmek çok uzun bir süre. Ama iyi bir temel kurmalıyız.

Üçlü savunmanın işine yarayabileceğine dair ilk işaretleri görmeye başladık. Bizim bu tarz değişik taktikleri uygulayabilme yeteneğimiz olmalı ki güçlü ekiplere karşı elimizde bir silah daha olsun.

Bu akşamdan itibaren burada yeni bir bölüm açtık. İlk olarak Avrupa Şampiyonası’na katılmayı hedefliyoruz. Tecrübelerime dayanarak söylüyorum 2026’ya kadar plan yapmak futbola uygun değil.”