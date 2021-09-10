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Milli Takım'ın yeni teknik direktörü: Okan Buruk
A Milli Takım'da Şenol Güneş'ten boşalan teknik direktörlüğe Okan Buruk getirildi. TFF ile Okan Buruk arasında anlaşma sağlandı. İşte detaylar...
Spor 10.09.2021, 16:57 10.09.2021, 17:44
Federasyon Güneş ile yollarını ayırdıktan sonra, Okan Buruk ile görüşmelere başladı.
47 yaşındaki teknik adamla büyük ölçüde anlaşmaya varıldı.
Okan Buruk, 2019-2020 sezonunda Başakşehir'e tarihinin ilk şampiyonluğuna taşımıştı.
A Milli Takım'da 2 yıllık Şenol Güneş dönemi, dünya kupası elemelerindeki 6-1'lik Hollanda yenilgisinin ardından bugün sona erdi.
Ay Yıldızlılar eleme grubundaki son 4 maçını ekim ve kasım aylarında oynayacak.