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Milli Takım'da Kenan Karaman ve Serdar Aziz kadrodan çıkarıldı
2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Norveç ile 1-1 berabere kalan A Milli Takımımızda Kenan Karaman ve Serdar Aziz aday kadrodan çıkarıldı.
Spor 09.10.2021, 12:27
TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:
A Millî Takımımızın dün akşam 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde Norveç’le oynadığı müsabakanın ikinci devresinde aldığı darbeye bağlı göz travması geçiren savunma oyuncumuz Serdar Aziz aday kadrodan çıkarıldı.
Daha önceden, Norveç maçı sonrasında sol el ikinci parmağındaki kırık sebebiyle operasyon geçireceği duyurulan futbolcumuz Kenan Karaman da kamptan ayrıldı.