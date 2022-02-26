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Milli takım, Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası’na Kocaeli’de hazırlanıyor

Türkiye Karate Milli Takımı, Gaziantep’te yapılacak olan “Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası” için hazırlıklarına başladı. Kocaeli’de kampa giren milli takım, çalışmalarını aralıksız sürdürerek zirveye çıkmayı hedefliyor. Büyük turnuvalara en iyi şekilde hazırlandıklarını söyleyen Milli karateci Eray Şamdan, "Zirveye çıkmak ve bayrağımızı dalgalandırmak istiyoruz" dedi.

Spor 26.02.2022, 11:37
Milli takım, Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası’na Kocaeli’de hazırlanıyor

Türkiye Karate Milli Takımı, Gaziantep’te yapılacak olan “Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası” için hazırlıklarına başladı. Kocaeli’de kampa giren milli takım, çalışmalarını aralıksız sürdürerek zirveye çıkmayı hedefliyor. Büyük turnuvalara en iyi şekilde hazırlandıklarını söyleyen Milli karateci Eray Şamdan, "Zirveye çıkmak ve bayrağımızı dalgalandırmak istiyoruz" dedi.

Türkiye Karate Milli Takımı, 25-29 Mayıs tarihleri arasında Gaziantep’te yapılacak olan “Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası” ve haziran ayında yapılacak olan “Akdeniz Karate Şampiyonası” öncesi Darıca’da kampa girdi. Yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdüren milli takım, başarılarını Avrupa ve dünya şampiyonlarına yansıtmayı hedefliyor.

“Asıl hedefimiz Gaziantep’te olacak olan Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası”

Karate A milli takımının ilk gelişim kampı olduğunu söyleyen Karate Milli Takım Antrenörü Adnan Şamdan, “Asıl hedefimiz 25-29 Mayıs’ta Gaziantep’te yapılacak olan Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası. Haziran ayının üçüncü haftasında Akdeniz oyunları, daha sonra dünya oyunları ve İstanbul oyunları var. Ülkemiz çok fazla müsabakalara ev sahipliği yapacak. Darıca’da Büyükşehir Belediyesi ve federasyonumuzun sağladığı imkanlarla kamp yapıyoruz. Gelecekte inşallah en iyi şekilde ülkemizi temsil edecek sporcularımızı buradan belirleyip şampiyonaya sokacağız. Dubai’den yeni geldik ve 5 sporcuyla oraya gittik. Dünya oyunlarına puan veren son müsabaka olması sebebiyle bu sınırda olan sporcularımızı oraya götürdük. Orada Enes Özdemir şampiyon, Tuğba Yakan ise üçüncü oldu. Oradan bir altın ve bir bronz madalya ile geri döndük. Göreve yeni gelmiş olmamıza rağmen güzel bir oluşum yaptık. Başta federasyon başkanımız ve yönetimi güzel imkanlar sunuyor. Bizde teknik ekip olarak hem ülkemizi hem de yönetimi mahcup etmemek için elimizden geleni yapıyoruz. İyi bir ekibimiz var, sporcular ve teknik ekiple çok güzel uyum sağladık. İnşallah bunları da Avrupa ve dünya şampiyonlarına yansıtarak ülkemizi başarıyla temsil edeceğiz” dedi.

“Bayrağımızı dalgalandırmak istiyoruz”

Tokyo Olimpiyatları 2.’si Eray Şamdan, “Öncelikle Avrupa şampiyonluğunun ilk ayağı olan Türkiye Şampiyonası’nda şampiyon oldum ve tekrar Avrupa Şampiyonası’na katılmaya hak kazandım. Bu sene gerçekten büyük ve önemli maçlarımız var. Bu büyük turnuvalara en iyi şekilde hazırlanarak, orada zirveye çıkmak ve bayrağımızı dalgalandırmak istiyoruz. Milli takımımız Darıca’da olduğu için çok mutluyum, burada çok güzel kamp ortamımız var. En iyi şekilde tam motivasyonla maçlara hazırlanmaya devam ediyoruz. İsmimin bir spor salonuna verilmesi benim en büyük hayalimdi. Yaşadığım şehirde iz bırakabilmek istiyordum. Ben bu dünyada olmasam bile ismimin hala konuşulmasını istiyordum. Bu da Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz sayesinde gerçekleşti ve ismimi bir spor salonuna verdi. Herkesin bir hedefi olması ve o hedef uğruna yemesine, içmesine, uykusuna, antrenmanına her şekilde dikkat etmesi lazım. Herkese disiplinli bir hayat öneriyorum. Eğer hedefiniz varsa inanır ve çalışırsanız, o hedefinize ulaşırsınız” diye konuştu.

“Yıllardır milli takımdayım, takıma yeni bir can geldi”

Dünya ve Avrupa şampiyonluğu bulunan Milli Sporcu Serap Özçelik Arapoğlu, “Yıllardır milli takımdayım, takıma yeni bir can geldi diyebiliriz. Umarım yeni teknik kadro bizlere çok faydalı olur ve birlikte çok güzel başarılara imza atarız. Hocalarımızın hepsi birbirinden kaliteli. Umarım bize verimli bir şekilde faydaları ve çalışmaları olur” şeklinde konuştu.

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