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Milli Takım'a yine milyonlarca prim...

A Milli Takım'da daha önce tartışma konusu olan prim dağıtımı yine gündeme geldi. A Milli Takım’da hiç oynamayan oyunculara bile yüz binlerce lira verilirken dağıtılan primlerin yaklaşık 40 milyon lira olduğu aktarıldı.

Spor 02.04.2021, 15:53
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Milli Takım'a yine milyonlarca prim...

A Milli Futbol Takımımızın Hollanda ve Norveç maçlarındaki galibiyet primleri belli oldu. Dağıtılan primlerin yaklaşık 40 milyon lira olduğu aktarıldı.

Daha önce de Milli Takım’da primler dağıtılmış fakat ardından gelen sonuçlara karşılık futbolcuların prim ısrarı ve tartışmalar krize dönüşmüştü.

Ajansspor’dan Salim Manav’ın haberine göre, 2022 Dünya Kupası Eleme Grubu'nda Hollanda ve Norveç'i mağlup eden A Milli Takım'a, Türkiye Futbol Federasyonu maç başı 100’er bin Euro (960 bin TL) prim verdi.

Prim sistemine göre; ilk 11 oyuncusu 100 bin Euro(%100), karşılaşmaya sonradan dahil olan oyuncu 75 bin Euro(%75), kadroda yer alan oyuncu da 50 bin Euro(%50) kazandı.

Toplam tutarın ise 3 milyon 750 bin Euro olduğu öğrenildi.

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