Milli taekwondoculardan 2 altın ve 1 gümüş madalya

Cezayir’in Oran şehrinde düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları’nda taekwondo ilk gün müsabakaları yapıldı. Milli taekwondocular 2 altın ve 1 gümüş madalya elde etti.

Merve Dinçel, kadınlar 49 kilo finalinde İspanya’dan Adriana Cerezo Iglesias’ı 7-1 yenerek altın madalya kazanırken, Hatice Kübra İlgün, kadınlar 57 kilo finalinde Mısır’dan Ashrakat Darwish’i 28-7 yenerek zirveye çıktı. Hakan Reçber ise erkekler 68 kilo finalinde İspanya’dan Javier Perez Polo’ya son 2 saniyede kaybettiği 1 puanla 25-24 yenilerek gümüş madalyanın sahibi oldu.

Oyunların ikinci gününde kadınlar 67 kiloda Mervenur Evci ve +67 kiloda Nafia Kuş ile erkekler 58 kiloda Ömer Faruk Dayıoğlu ile 80 kiloda Hüseyin Kartal madalya mücadelesi yapacak.