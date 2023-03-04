Milli taekwondocular Bulgaristan’da tatamiye çıkacak

Milli taekwondocular, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’na kota puanı veren Bulgaristan Açık Taekwondo Turnuvası’nda mücadele edecek.

Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da düzenlenecek turnuvada sporcular yarın tatamiye çıkacak. Türkiye’yi organizasyonda 12’si erkek, 8’i kadın olmak üzere 20 sporcu temsil edecek.

Kadınlar: Merve Dinçel (49 kg), Rukiye Yıldırım (49 kg), Aleyna Şenyurt (53 kg), Hatice Kübra İlgün (57 kg), Özge Özbey (62 kg) İkra Kayır (67 kg), Sude Yaren Uzunçavdar (73 kg), Nafia Kuş (+73 kg)

Erkekler: Deniz Dağdelen (54 kg), Görkem Polat (54 kg), Enes Kaplan (58 kg), Ömer Faruk Dayıoğlu (58 kg), Hakan Reçber (63 kg), Ferhat Can Kavurat (68 kg), Arslan Demir (68 kg), Muhammed Emin Yıldız (74 kg), Yiğithan Kılıç (74 kg), Hüseyin Kartal (80 kg), Enbiya Taha Biçer (87 kg), Emre Kutalmış Ateşli (+87 kg)