Milli taekwondocu Hakan Reçber olimpiyat yolcusu

Milli taekwondocu Hakan Reçber, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’na katılmaya hak kazandı.

Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da düzenlenen Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları Taekwondo Avrupa Kıta Elemeleri’nde ülkemizi Hakan Reçber ve Emre Kutalmış Ateşli temsil etti. Her sıklette 2 sporcunun kot kazanacağı elemelerde Hakan Reçber, olimpiyat vizesi kazanırken, Emre Kutalmış Ateşli rakibine son saniyede verdiği puanla olimpiyat oyunlarının uzağında kaldı.

Elemelere 1 numaralı seri başı olarak katılan Hakan Reçber, erkekler 68 kiloda ilk turu maç yapmadan geçtikten sonra ikinci turda Macaristan’dan Levente Jozsa’yı, çeyrek finalde ise İsveç’ten Ali Alian’ı yenerek kota maçı yapmaya hak kazandı. Ev sahibi Bulgaristan’dan Vladimir Dalakliev ile karşılaşan Hakan Reçber, büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada rakibini 10-9 mağlup ederek Tokyo 2020 biletini cebine koydu.

Erkekler +80 kiloda bir diğer kota umudumuz Emre Kutalmış Ateşli ise, ilk turu maç yapmadan geçtikten sona çeyrek finalde Belarus’dan Arman-Marshall Silla’yı 25-17 mağlup ederek kota maçına çıkmaya hak kazandı. Hırvatistan’dan Ivan Sapina ile karşılaşan milli taekwondocumuz, son saniyesine 13-12 önde girdiği karşılaşmayı 14-13 kaybederek olimpiyat kotası alamadı.

Hakan Reçber’in kazandığı kotayla taekwondoda Türkiye’yi temsil edecek sporcu sayısı 5’e yükseldi. Daha öncesinde kadınlar 49 kiloda Rukiye Yıldırım, 57 kiloda Hatice Kübra İlgün, 67 kiloda Nur Tatar ve +67 kiloda Nafia Kuş, olimpiyat oyunlarına katılma hakkı kazandı.

Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Metin Şahin, “Bulgaristan’da 5. Kotamızı kazanmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tam kadro katıldığımız kadınlardan sonra erkeklerde Hakan Reçber de bileğinin hakkıyla olimpiyat kotasını kazandı. Emre Kutalmış Ateşli ise son saniyede verdiği puanla bu hakkı elde edemedi. Olimpiyatlarda ülkemizi temsil edecek her sporcumuz madalyaya adaydır. Tokyo’da ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın” dedi.