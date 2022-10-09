Milli sporcu Sudenur İtalya’da Türk Bayrağını dalgalandırdı

Zonguldaklı milli sporcu Sudenur Basancı İtalya’da gerçekleşen Gençler Kick Boks Dünya Şampiyonası’nda Altın madalyanın sahibi oldu.

İtalya’da 30 Eylül-9 Ekim tarihleri arasında Jesolo kentinde düzenlenen Gençler Dünya Kick Boks Şampiyonası’nda full contact, low kick, light contact ve point fighting kategorilerinde milliler kıyasıya yarıştı. Muaythai ve Kick Boks dalında 5 yıldır başarılar elde eden Milli sporcu Sudenur, Gençler Dünya Kick Boks Şampiyonası’nda tüm rakiplerini yenerek Altın madalya kazandı.

Türkiye’ye Altın madalya kazandırmanın heyecanını yaşayan Milli sporcu Sudenur, omuzlarında Türk bayrağı üzerinde Ay-yıldızlı formasıyla ringde tur attı. Antrenör Cemal Kocabaş’ da müsabaka sonunda sporcusunu kutlayarak duygusal anlar yaşandı. Altın madalya ödülü Milli sporcu Sudenur Basancıya takdim edilirken İtalya’da Türk Bayrağı dalgalanıp İstiklal Marşı okundu.