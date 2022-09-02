Milli sporcu Sudenur, gözünü zirveye dikti

Malezya’da 60 ülke ve 64 takımın yarıştığı Gençler Muaythai Dünya Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil eden milli sporcu Sudenur Basancı, altın madalya kazandı. Basancı, Ekim ayında İtalya’da yapılacak olan Gençler Dünya Kick Boks Şampiyonası’nda da birinciliği hedeflediğini belirtti.

Zonguldak’ın Devrek ilçesi Çaydeğirmeni beldesinde yaşayan Milli sporcu Sudenur Basancı, antrenörünün yönlendirmesiyle başladığı muaythai branşında Gençler Dünya Muaythai Şampiyonası’nda altın madalya kazandı. Sudenur, ekim ayında İtalya’da yapılacak olan Gençler Dünya Kick Boks Şampiyonası’nda da birinciliği hedeflediğini belirtti. Ağustos’ta, Malezya’da yapılan Muaythai Dünya Şampiyonası’nda genç kadın 57 kiloda rakiplerini geçerek zirvede yer alan 17 yaşındaki milli sporcu Sudenur Basancı, Dünya Kick Boks Şampiyonası’nda gözünü zirveye dikti. Muaythai ve kick boks dalında 5 yıldır başarılar elde eden Sudenur, İtalya’da yapılacak olan Gençler Dünya Kick Boks Şampiyonası’nda da birincilik hedeflediğini belirtti.

Muaythai’de maçlara çıktıkça sporu daha çok sevdiğini belirten Sudenur Basancı, “Dövüş sporlarına hep istekliydim, merakta edince halk eğitim kurslarında başladım. Antrenörüm Cemal hocam, bendeki o azmi, ışığı fark etti. Yetenekli olduğumu söyledi. Dünya şampiyonu olursun dedi. Ben hatta dünya şampiyonu mu, diye şaşırmıştım. Ama hocama inandım. Beni teşvik ederek cesaret aşıladı. Çok güzel tabanlar yaptık. Bana bu sporu anlatarak sevdirdi sağ olsun. Bu şekilde başladık. Türkiye şampiyonu oldum. Daha sonra her girdiğim turnuvada neredeyse hep birinci oldum. Bu senede kick boks branşında dünya kupası şampiyonu ve Avrupa şampiyonu oldum. Muaythai branşında Avrupa 3.’sü oldum. En önemlisi Malezya’da düzenlenen Muaythai Dünya Şampiyonası’nda bayrağımızı göklere çektim. Çok mutluyuz, gururluyuz. Çünkü asıl branşımız Muaythai branşında hedefimiz dünya şampiyonu olmaktı ve Vietnam, Tayland, Amerika gibi en zor rakipleri yendik. Bizim için çok gurur verici. O yüzden çok mutluyuz" dedi.

Yaşadığı çevrede genç kadın olarak bu gururun yaşamasına teşvik verilmediğini söyleyen Sudenur, “5 yıl önce bunu hocamın bana söylemesi ve Allah’ın izniyle gerçekleşmiş olması, o kadar gururluyum ki anlatamam. Ama maalesef yaşadığım çevrede bu gururu yaşamamıza pek teşvik vermiyorlar. Daha çok sporu bıraktırmaya yönelik, maddi-manevi destek yok, iş adamlarımız bile bu bölgede hiç elimizden tutmadı. Cemal hoca ve ailem olsun hep kendi çabamızla buralara geldik" diye konuştu.

Bundan sonraki hedeflerini anlatan milli sporcu, “Muaythai’de gençler kategorisinde son senemdi. Çok şükür bunu altın madalyayla taçlandırdık. Şimdiki hedeflerim ise büyüklere geçtim, ülkeme güzel dereceler armağan etmek istiyorum. 30 Eylül’de Dünya Kick Boks Şampiyonası var, inşallah onda da şampiyon olmak istiyorum. Önümüz çok açık. İnşallah güzel başarılara imza atacağız. Hazırlık sürecinde bizden desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Muaythai Milli Takım Antrenörü Cemal Kocabaş, hedeflerine birer birer ulaştıklarını dile getirerek şunları söyledi:

"Malezya’da ülkemizi onurla, gururla temsil ettik. Sporcum en zorlu gruptan çıkarak dünya şampiyonu oldu. Allah’ın izniyle daha güzel işlerde başaracağız. Yaşadığımız ilde, Türkiye’de artık bu kızımızın sesi duyulsun. Maddi olarak da desteklerini kimse esirgemesin. Bize destek verenlere teşekkürlerimi sunarım. Ama artık duyarsız kalmayın. Sporcularımız ülkemizin bayrağını onurla, gururla temsil ediyorlar. En iyi dereceleri alıyorlar. Muaythai’den sonra 6 tane madalya alıp kendi sıralamasında ülkemizi gururla dünya 2.’si yaptık. Zor şartlarda yaptığımız maçlarda kazanmayı bildik."