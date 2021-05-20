Milli sporcu Sena Çelik’in hedefi Avrupa ve Dünya şampiyonluğu

Büyük bir özveri ve inançla çalışan, kürsüde birinci olarak Türkiye’ye Avrupa ve dünya dereceleri getirmeyi hedefleyen Sena Çelik, gelecek planlarından bahsetti.

Bursa Büyükşehir Belediye Spor’un genç sporcusu Sena Çelik taekwondo branşı poomsea dalında başarıya ulaşmak için çalışıyor. Beş yıl önce en büyük destekçisi olan annesinin isteği üzerine spora başlayan Çelik, "Spora benden önce kardeşim başlamıştı. Annem benim gelmemi çok istiyordu, annemin zoruyla geldim diyelim. Yaptıkça ve buradaki ortamı sevdikçe hocamı çok sevdim ve o yüzden devam ettim. Beş yıl müsabık sporcu olarak devam ettim. Fikret hocam benim ezberimin kuvvetli olduğunu ve tekniklerimin iyi olduğu için poomsea dalına yöneldim" dedi

"Avrupa’da Şampiyon Olmak İstiyorum”

Poomsea dalına geçtikten kısa bir zaman sonra hocasının Avrupa Şampiyonasına gideceğini söylemesine inanamayan Sena Çelik, 8 ay sonra Uluslararası Turkish Open’da 3. olduğunu söyledi. Mart ayında İstanbul’da düzenlenen ve 46 ülkeden 1600 den fazla sporcunun hünerlerini sergilediği Turkish Open’da, 15-18 yaş üçlü senkron takım ile kürsüye çıktığını belirten Çelik, "Sekiz ay dolmadan uluslararası şampiyona da 3. oldum. Bu başarımın ardından kendime güvenim geldi ve hocamın da ilk başta dediği gibi Avrupa şampiyonu olmak istiyorum. Hocam en başından beri yanımda onunla beraber Avrupa şampiyonasında dünya şampiyonalarında derece yapmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Antrenör Fikret Temoçin: "Başarımız tesadüf değil"

Tokyo’da düzenlenecek olimpiyat oyunlarına Taekwando branşından 4 sporcunun katılacağını ve bunlardan bir tanesinin Bursa Büyükşehir Belediye Spor’un sporcusu olduğunu belirten Temoçin, "Bu yolda en büyük destekçimiz Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Klüp Başkanımız Gökhan Dinçer’dir. Özellikle şu anki sporcularımızın çoğu Avrupa derecesi olan milli sporcularımızdır. Bunların da çoğu Hatice ve Sena’dan sonra daha hızlı yükseleceklerdir. Hatice örnek oldu, Sena peşinden geldi şu anda da arkadan gelen sporcularımız var. Biz başarının tesadüf olmadığını Büyükşehir Belediyesi olarak kanıtlıyoruz" açıklamasını yaptı.