Milli sporcu Ormanoğlu, Avrupa Şampiyonu oldu

U23 Kadınlar ve Erkekler Avrupa Güreş Şampiyonası final maçında Fransız rakibini yenen Emrah Ormanoğlu bu başarısıyla şampiyonada serbest stil erkek milli takımında altın madalya kazanan ilk sporcu oldu.

U23 Kadınlar ve Erkekler Avrupa Güreş Şampiyonası, 07-13 Mart 2022 tarihleri arasında Bulgaristan’da yapıldı. Madalya mücadelesi verecek milli sporcular arasında daha önce birçok şampiyonluk elde etmiş olan Ahıska Türkü milli sporcu Emrah Ormanoğlu da yer aldı.

2015 yılı sonunda Ukrayna’dan Erzincan’ın Üzümlü ilçesine iskan edilen Ahıska Türklerinden olan ve 2017 yılında Türk vatandaşlığını kazanan sporcu Ormanoğlu, 2016 yılında annesi babası ve iki kardeşiyle birlikte Erzincan iline gelerek iskanlı göçmen başvurusunu gerçekleştirmişti.

Güreş şampiyonasının yapılan eleme maçlarında Bulgar, Alman ve Gürcistanlı rakiplerini geçerek finale kalan Ormanoğlu, final maçında ise Fransız rakibini yenerek Avrupa şampiyonu oldu. Ormanoğlu, bu başarısıyla şampiyonada serbest stil erkek milli takımında altın madalya kazanan ilk sporcu oldu.

U23 Avrupa Güreş Şampiyonasında milli sporcular 20 madalya kazandı. Şampiyonada Türkiye, kadınlar serbest stilde Avrupa şampiyonluğu, erkekler grekoromende Avrupa ikinciliği, erkekler serbest stilde Avrupa ikinciliği elde etti.