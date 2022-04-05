Milli sporcu Gedik, hem müsabakalara hazırlanıyor hem de sporcu yetiştiriyor

Antalya’da düzenlenen Ashihara Karate Dünya Şampiyonası’nda ikinci olan Karabüklü antrenör ve milli sporcu Hüseyin Gedik, hem müsabakalara hazırlanıyor hem de geleceğin sporcularını yetiştiriyor.

Milli sporcu Hüseyin Gedik, geçtiğimiz Mart ayında düzenlenen Ashihara Karate Dünya Şampiyonası’nda rakiplerini eleyerek finale yükseldi. Finalde ikincilik elde eden Gedik, daha sonra Sakarya’da katıldığı Budokaido Türkiye Şampiyonluğu organizasyonunda şampiyon olmayı başardı. İkinci kademe Kick Boks Antrenörlüğü de yapan Gedik, bir yandan 5000 Evler Çok Amaçlı Spor Salonu’nda çalışmalarını yoğun tempoda gerçekleştirirken bir yandan da yeni sporcular yetiştiriyor.

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine katıldığı turnuvalarla ilgili bilgi veren Hüseyin Gedik, hedefinin dünya ve Avrupa şampiyonluğu olduğunu söyledi. Çocuklara örnek olmak için müsabakalardan geri kalmadığını ifade eden Gedik, bir yandan da antrenörlüğe devam ettiğini belirtti.

“En iyi şekilde ülkemizi temsil edeceğiz”

Gedik, “Önümüzdeki dönemde Türkiye Şampiyonu olduğum için Budokaido Dünya ve Avrupa Şampiyonasına katılacağım. Buradaki hedefimiz şampiyonluk, ikincilik değil. Yoğun bir tempoda çalışıyoruz. En iyi şekilde ülkemizi temsil edeceğiz” diye konuştu.

“Vakitlerini spor salonlarında değerlendirsinler”

Gençlere tavsiyelerde bulunan Gedik, şunları söyledi:

“Telefonla ve sokakta geçirecekleri vakitleri gelsinler spor salonlarında değerlendirsinler. Devletin imkanlarından faydalansınlar. Hem kötü alışkanlıklardan uzak olurlar hem de vakitlerini daha verimli şekilde değerlendirmiş olurlar.”

Eğitimciler olarak hedeflerinin şampiyonlar çıkartmak olduğunu kaydeden Wushu Kung Fu Federasyonu Milli Takım Antrenörü Serdar Kızıltoprak ise, “Karabük’te katılım olarak genelde sınava ağırlıklı çalışan veliler sporu geri planda tutuyor. Çocuklarını göndermek istemiyor. Bazıları da boş zamanlarını değerlendirsin diye gönderiyor. Aslında müfredata baktığımızda kolejlerde, üniversitelerde ek puan getiriyor. Bu sayede yüzde 100 burslu okuyabiliyor. Ben Dünya Şampiyonluğu aldığım dereceyle üniversiteden karşılıksız asgari ücrete yakın burs alıyordum. Diğer burslardan da yararlanabiliyordum. Bu sayede üniversitemi rahat bir şekilde tamamlamış oldum. Bunun haricinde dünya şampiyonasında aldığım dereceyle öğretmenlik atamam oldu. Artıları çok fazla” ifadelerine yer verdi.

Kızıltoprak, sporcularla bir araya gelerek istişarelerde bulunduklarını, analizlerle, teknik kapasitelerini artırmaya çalıştıklarını ifade etti.