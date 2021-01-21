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Milli sporcu adayları eksi 15’te doğa yürüyüşü yaptı

Eskişehir Bisiklet Takımı (Esbike) ekibinde bulunan milli sporcu adayları, doğada yaşamak ve her türlü hava şartlarına uyum sağlayabilmek için eksi 15 hava sıcaklığında karla kaplı dağlarda yürüyüşe çıktı.

Spor 21.01.2021, 12:29
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Milli sporcu adayları eksi 15’te doğa yürüyüşü yaptı

Eskişehir Bisiklet Takımı (Esbike) ekibinde bulunan milli sporcu adayları, doğada yaşamak ve her türlü hava şartlarına uyum sağlayabilmek için eksi 15 hava sıcaklığında karla kaplı dağlarda yürüyüşe çıktı.

Bisikletçi olarak milli sporcu olmak isteyen gençler, bu kez pedal basmak yerine batonla dağlara çıktı. Spor alanında kendilerini geliştirmek ve karşılaşabilecekleri her türlü hava şartlarına uyum sağlamak isteyen ekip, eksi 15 derecede dağlarda yürüdü. Milli sporcu Gökay Konuk’un kaptanlığında karlı yollarda yürüyüşe çıkan ekip, yürüyüş sırasında doğal yaşamdaki hayvanları da beslediler.

Milli sporcu Konuk, 15 kişilik ekibi ile gerçekleştirdiği yürüyüşün amacı ve detaylarını aktardı. Konuk, “Eskişehir’in kuzeyinde bin 250 metre irtifada yer alan Tandır Köyü civarında yer alan ormanlık alanlarda, 15 kişinin katılımla 10 kilometrelik bir doğa yürüyüşü gerçekleştirdik. Amacımız bisikletçi olarak kendilerini geliştirerek milli sporcu olmak isteyenlerin her türlü hava şartlarına uyum sağlayabilmeleridir. Bugün bulunduğumuz ortamda hava sıcaklığı eksi 15 ve yollar karla kaplı. Sporcularımız burada soğukta dayanabilmenin yollarını öğreniyorlar. Tabi pandemi yasakları sportif faaliyetlerini de etkiledi. Bu nedenle bu etkinlikleri artık sadece hafta içi pandemi kurallarına uygun olarak gerçekleştiriyoruz. Pandemi kuralları doğada da geçerli ve dikkat ederek bu etkinlikleri yapıyoruz yani. Ayrıca etkinliğimiz sırasında doğal yaşamdaki hayvanları da besliyoruz. Çünkü hem soğuk hava hem de her yer kar dolu olması bu hayvanları yiyecekleri bulma konusunda zora soktu. Biz de bunu düşünerek Eskişehir’den gelirken onlara gerekli yiyecekleri getirdik ve burada dağıttık” diye belirtti.
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