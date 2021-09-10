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Milli motosikletçi Deniz Öncü İspanya’da piste çıkacak

Milli motosikletçi Deniz Öncü, hafta sonu İspanya’da kupa mücadelesi verecek.

Spor 10.09.2021, 16:09
Milli motosikletçi Deniz Öncü İspanya’da piste çıkacak

Türkiye Motosiklet Federasyonu'ndan (TMF) yapılan açıklamaya göre Dünya Moto3 Şampiyonası’nda Türkiye'yi temsil eden, Barselona ve Avusturya’da kürsüye çıkan milli sporcu Deniz Öncü (Red Bull KTM Tech3) 10-12 Eylül tarihlerinde FIM Moto3 Dünya Şampiyonası’nın 13. ayağında piste çıkacak.

Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından organize edilen Moto3 Dünya Şampiyonası yarışları 5,1 km uzunluğa sahip Motorland Aragon pistinde düzenlenecek.

TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu koordinesinde Moto3 sınıfında mücadele eden Deniz Öncü, yarınki sıralamalara yarışlarının ardından 12 Eylül Pazar günü TSİ 12.00’de start alacak yarışta mücadele edecek.

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