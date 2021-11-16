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Milli maç heyecanı Karadağ’da
A Milli Takım, Dünya Kupası Elemeleri G Grubu’nda deplasmanda Karadağ ile karşı karşıya gelecek. Maç öncesi taraftalar mücadele heyecanını stat çevresinde yaşadı.
Spor 16.11.2021, 22:49
A Milli Takım, Dünya Kupası Elemeleri G Grubu’nda deplasmanda Karadağ ile karşı karşıya gelecek. Maç öncesi taraftalar mücadele heyecanını stat çevresinde yaşadı.
Podgorica Şehir Stadı’nda oynanacak mücadele öncesi, stat çevresince coşku vardı. Meşaleler yakan taraftarlar takımları için tezahüratlarda bulunurken, galibiyeti kesin gördüklerini aktardı.