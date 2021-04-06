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Milli kick boksçular Avrupa kupası için yola çıktı
Efsane Diyarbakırspor Kulübünün milli kick boks sporcuları, Antalya’da gerçekleştirilecek kick boks büyükler Avrupa kupası şampiyonasına katılmak için kente doğru yola çıktı.
Spor 06.04.2021, 18:06
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Efsane Diyarbakırspor Kulübünün milli kick boks sporcuları, Antalya’da gerçekleştirilecek kick boks büyükler Avrupa kupası şampiyonasına katılmak için kente doğru yola çıktı.Efsane Diyarbakirspor Kulübünün milli kick bokscu sporcuları, kick boks mili takım antrenörü Ufuk İbrahim Ertaş nezaretinde Antalya’nın Kemer ilçesinde 7-11 Nisan 2021’de yapılacak olan kick boks büyükler Avrupa kupası şampiyonası hazırlıklarını tamamladı. Günde çift antrenman yaparak çalışan sporcular, şampiyonaya katılmak için yola çıktı.