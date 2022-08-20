Milli kick boks sporcusu Sayın, olimpiyat hedefi için ter döküyor

Antrenör babasının yönlendirmesiyle küçük yaşlarda başladığı kick boksta çok sayıda madalya ve derece elde eden milli sporcu Yusuf Sayın, ‘2024 Paris Olimpiyatları’ hedefi için ter döküyor.

Antrenör babası Zeydin Sayın’ın yönlendirmesiyle 7 yaşında başladığı kick boks sporunda, 12 yaşında girdiği ilk önemli müsabakasında Türkiye şampiyonu olan 20 yaşındaki milli sporcu Yusuf Sayın, daha büyük hedefler için çalışmalarını sürdürüyor. Süreç içesinde disiplinli bir şekilde antrenmanlarını sürdüren milli sporcu Sayın, sayısız il birinciliklerinin yanı sıra, üst üste Türkiye şampiyonu oldu. Daha önceki yıllarda 2. Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası ve 54 ülkeden sporcuların katıldığı ‘Turkish Open Açık Kick Boks Turnuvası’nda birincilik elde eden sporcu, dünya şampiyonluğunun yanında ‘2024 Paris Olimpiyatları’ hedefi için yoğun bir çaba sarf ediyor.

“Küçük yaşlarda Türkiye şampiyonu oldum”

İHA muhabirine konuşan milli sporcu Yusuf Sayın, babasının spor salonunda yaptığı antrenmanlarından etkilenerek kick boksla tanıştığını belirtti. Süreç içerisinde çok sayıda derece elde ettiğini ifade eden milli sporcu Sayın, “İlk başarım babamın beni Aksaray’a Türkiye Şampiyonası’na götürmesiyle başladı. Orada küçük yaşlarda Türkiye şampiyonu oldum ve bu spora heves ettim. Ardından uluslararası başarılar ve Avrupa kupası şampiyonu oldum. 54 ülke arasında şampiyon oldum. Ardından kendi rekorumu kırıp 2 kere üst üste Türkiye şampiyonu oldum. Bunun için babama gerçekten minnettarım” dedi.

“Başaracağıma inanıyorum”

Hedefinin yapılacak olan Paris Olimpiyatları’na katılmak olduğunu dile getiren Sayın, “Şimdi ki hedefim ise Dünya Şampiyonası’na katılmak. Bunun için de 2023 yılında Ocak ayında başlayacak olan faaliyet programımıza ilk maçımda şampiyon olup puanlama sisteminde birinci olarak yılımı tamamlayıp ardından Dünya Şampiyonası’na katılmaktır. Çalışmalarımız son hızıyla devam ediyor, antrenmanlarıma devam ediyorum. Başaracağıma da gerçekten inanıyorum. Antrenmanlarım güzel işliyor” diye konuştu.

“Bayrağımızı dalgalandıracağıma söz veriyorum”

Çıktığı uluslararası müsabakalarda her zaman heyecanlı olduğunu ifade eden Sayın, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Final maçıma çıktığım zaman burnum kırıldı. Antrenör babam her 10 saniyede bir burnumdaki kanı temizlemek zorunda kalıyordu. Final maçımda çok heves ettim bayrağımızı dalgalandırmak, yükseklerde birincilik kürsüsünde dalgalandırmak için çok büyük çabalar sarf ettim. 54 ülke arasında uluslararası şampiyon oldum. Bayrağımızı önümüzdeki senelerde ve ileriki zamanlarda en yükseklerde ve en güzel yerlerde dalgalandıracağıma dair söz veriyorum.”