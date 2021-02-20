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Milli Judocu Kayra Sayit, olimpiyatlardan madalya ile dönmek istiyor

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz ile birlikte Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nü ziyaret eden milli judocu Kayra Sayit, Tokyo Olimpiyat Oyunları’ndan madalyayla dönmeyi hedeflediğini söyledi.

Spor 20.02.2021, 13:08
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Milli Judocu Kayra Sayit, olimpiyatlardan madalya ile dönmek istiyor

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz ile birlikte Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nü ziyaret eden milli judocu Kayra Sayit, Tokyo Olimpiyat Oyunları’ndan madalyayla dönmeyi hedeflediğini söyledi.

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz ve milli judocu Kayra Sayit, Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç’i ziyaret etti. Ziyarette, basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sayit, “Hedefim olan olimpiyata hazırlanıyorum, 5 ay sonra gideceğim. Şimdi kamp yapıyoruz. 2 gün sonra 10 günlüğüne Özbekistan’a gidiyoruz. Ondan sonra Antalya Grand Slam var, turnuva var. Ondan sonra Portekiz’de turnuva var, sonrasında dünya şampiyonası ve olimpiyat var. Olimpiyatta ben madalya almayı hedefliyorum. Tabii ki herkes gibi ben de şampiyon olmak istiyorum” dedi.

Sezer Huysuz: "Bizim en büyük hedefimiz bu yıl olimpiyat"

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz da Ordu Büyükşehir Belediyesi sporcusu olan Kayra’nın 3 yıldır Ordu adına yarıştığını ifade etti. Kayra’nın, daha önce katıldığı dünya şampiyonasında bronz madalya kazandığını, Akdeniz Oyunları’nda şampiyon olduğunu aktaran Huysuz, sporcunun, en son Macaristan’da düzenlenen Budapeşte Grand Slam’da altın madalya kazanarak olimpiyat kotasını garantilediğini vurguladı. Huysuz, “Uzun bir zamandır gelememiştik. Bu ara bir 5 günlük bir ara vardı. Kayra’yı da getirip ziyaretlerimizi yapmak istedik. Ondan sonra da zaten 2 gün sonra Özbekistan’a gidip ondan sonraki hazırlanacak oldukları faaliyetlere hazırlanıp ülkemizi olimpiyatlarda temsil edecekler. Özbekistan’da sadece kampa kalacak. Kayra şu anda olimpiyatta dünya sıralamasında beşinci olduğu için çok da şu andaki yoğun bir maç trafiğine sokmuyoruz. Onun hedefinde olan bir Antalya Gran Slam belki Avrupa şampiyonası, dünya şampiyonasıyla beraber olimpiyat hedefliyoruz. Ama tabii orada antrenör arkadaşların değerlendirmelerine göre, Kayra’nın da isteğine göre bu belirlenecek. Ama netice olarak bizim en büyük hedefimiz bu yıl Olimpiyat. Çünkü Kayra’nın geçen Olimpiyatlarda beşinciliği vardı. Ama bu Olimpiyatta inşallah hem Ordumuza hem de ülkemize bir madalya kazandırmasını hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Mustafa Genç: "Ordu olarak sporcumuzun yanındayız"

Ziyaretten duyduğu memnuniyet dile getiren Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç de, “Judo branşında ülkemizin en önemli madalya umutlarından biri de Kayra Sayit’i, Ordu’da ağırlıyoruz. Kendisi çok yoğun kamp ve maç takvimiyle beraber sürekli kamplarda, sürekli maçlarda. İnşallah çalışmalarına en güzel şekilde devam eder, tüm Ordu olarak başta sayın Valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız ki, Büyükşehir Belediye Spor Kulübümüz adına sporcumuz yarışıyor, o formayı giyiyor. Dolayısıyla Ordu olarak sporcumuzun yanındayız. İnşallah olimpiyatlarda da ülkemize, Ordumuza madalya kazandırır diyoruz, umut ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

Ziyarette, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, milli judocuya hediye takdim etti.
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