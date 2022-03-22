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Milli jimnastikçi Dünya Kupası’nda ikinci oldu

Türkiye’ye Dünya Jimnastik Şampiyonası’nda ilk altın madalyayı kazandıran milli jimnastik sporcusu İbrahim Çolak, bu kez Dünya Kupası’nda halka aleti finalinde 14.700 puan alarak yarışlarda 2. sırayla gümüş madalya kazandı.

Spor 22.03.2022, 12:29
Milli jimnastikçi Dünya Kupası’nda ikinci oldu

Türkiye’ye Dünya Jimnastik Şampiyonası’nda ilk altın madalyayı kazandıran milli jimnastik sporcusu İbrahim Çolak, bu kez Dünya Kupası’nda halka aleti finalinde 14.700 puan alarak yarışlarda 2. sırayla gümüş madalya kazandı.

Milli jimnastik sporcusu İbrahim Çolak Almanya’nın Cottbus şehrinde düzenlenen Dünya Jimnastik Şampiyonası’nın halka aleti finalinde başarılı bir performans ortaya koyarak altın madalya kazanmıştı. Çolak bu kez Mısır’da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Kupası’nda halka aleti finalinde 14.700 puan alarak yarışlarda 2. sırayla gümüş madalya kazandı. Başarılı jimnastikçi kazandığı ödüller sonrası Bioxcin firması ile anlaşma imzaladı. Yapılan anlaşma ile Çolak’ın firmanın reklamlarında yer alması planlanıyor.

“19. yılımda dünya ve 22. yılımda ise Avrupa şampiyonluğuna ulaştım”

Jimnastik sporuna 5 yaşında başladığını ifade eden İbrahim Çolak, “En büyük 3 hedefim vardı. Bunlar Avrupa ve dünya şampiyonluğu ile olimpiyatlarda madalya kazanmaktı. 22 yıldır bu sporu yapıyorum ve 19. yılımda dünya ve 22. yılımda ise Avrupa şampiyonluğuna ulaştım. Emeğimin karşılığını görebilmek beni gerçekten mutlu etti. 2019 yılında kazandığım Dünya Şampiyonluğuma kadar hiçbir sponsorluğum olmamıştı. Bu tarz desteklerin sporculara çok faydalı olduğunu gördüm. Bir sporcunun antrenmanı dışında hiçbir şey ile kafası meşgul olmaması gerekiyor ki yaptığı spor branşında başarılı olsun. Bioxcin ile yapılan iş birliği de beni moral ve motivasyon olarak güçlendiriyor ve işime daha iyi odaklanabiliyorum” dedi.

“Kazandığı madalyalar ile bütün dünyada isminden bahsettirdi”

Son dönemde jimnastik sporu ile ilgilendiğini ifade eden B’IOTA Laboratuvarları Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Dündar, “Jimnastik sporunun gençler için gelecek vadeden bir spor olması nedeniyle bu spor branşında birisiyle anlaşma yapmak istedik. Bu alanda İbrahim Çolak kardeşimizi tercih ettik. Çünkü kendisi bu alanda kazandığı madalyalar ile bütün dünyada isminden bahsettirdi. Amacımız kendisi ile uzun vadeli bir çalışma yaparak markamızı kendisi ile bir seviyeye getirmek. Son 10 yıldır bu spora inanılmaz bir destek var. Ben kendi çocuklarımı da bu spora yönlendirdim” diye konuştu.

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